بهار پر بارش در گچساران؛ از پر شدن مخزن سدها تا تولید برق

خبرگزاری مهر، گروه استانها-فاطمه کریمی: طی ماههای اخیر، بارشهای مناسب موجب بهبود قابل توجه ذخایر آبی سدهای مهم شهرستان گچساران شده است.
سد کوثر و سد چمشیر که نقش حیاتی در تأمین آب شرب، کشاورزی، صنعت و تولید برق منطقه دارند، حالا با افزایش حجم ذخیره، شرایط بهتری نسبت به سالهای گذشته دارند.
کارشناسان حوزه آب تأکید دارند که مدیریت اصولی این منابع میتواند پایداری تأمین آب و انرژی را تضمین کند و امنیت آبی منطقه را بهبود بخشد.
افزایش ۵۰ درصدی بارشهای سال زراعی در کهگیلویه و بویراحمد
در این رابطه مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: براساس آخرین دادههای هواشناسی، مجموع بارشهای استان از ۰.۱ تا ۸.۴ میلیمتر گزارش شده که بیشترین میزان بارش در دهدشت با ۸.۴ میلیمتر ثبت شده است.
علی کرمی افزود: مجموع بارشهای اخیر استان بین ۱۲.۸ تا ۳۳ میلیمتر متغیر بوده و میانگین بارش سال زراعی ۱۴۰۴ تاکنون نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد چشمگیری را نشان میدهد.
مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: مقایسه بارشهای سال جاری با میانگین بلندمدت استان نشان میدهد که بیشتر نقاط استان در وضعیت مثبت بارشی قرار دارند، به جز مناطقی مانند لیکک که کاهش اندکی نسبت به میانگین بلندمدت گزارش شده است.
کرمی با اشاره به اهمیت ذخیره آبهای سطحی و زیرزمینی اظهار کرد: ادامه این بارشها میتواند نقش مهمی در تامین نیازهای کشاورزی و منابع آبی استان داشته باشد.
وی همچنین پیشبینی کرد که با تداوم این روند، سطح ذخایر آبی استان بهبود یافته و وضعیت کشاورزی در فصل بهار و تابستان با افزایش بهرهوری مواجه شود.
افزایش ظرفیت تولید برق در سد چمشیر
رئیس امور آب شهرستان گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی بارندگیهای سال آبی جاری، مخزن سد چمشیر شاهد ورود حدود ۳۲۵ میلیون مترمکعب آب بوده و هماکنون حدود ۳۳ درصد از ظرفیت آن پر شده است.
سید معصوم افضلی افزود: دبی ورودی سد در حال حاضر ۷۷ مترمکعب بر ثانیه و دبی خروجی ۸ مترمکعب بر ثانیه است که تراز فعلی مخزن نیز ۶۰۰ متر از سطح دریا ثبت شده است.
وی ادامه داد: افزایش حجم ذخیره باعث بهبود ظرفیت تولید برق نیروگاه سد شده و اکنون میزان تولید به ۶.۵ مگاوات رسیده است.
رئیس امور آب شهرستان گچساران تصریح کرد: ورود حجم قابل توجه آب به مخزن، کیفیت آب پاییندست را بهبود داده و شوری را کاهش داده است و این امر نقش مهمی در تأمین آب بخشهای مختلف دارد.
وی همچنین گفت: آب ذخیرهشده برای کشاورزی، شرب، احشام و مصارف صنعتی استفاده میشود و افزایش حجم مخزن پایداری تأمین آب را تقویت کرده است.
افضلی اضافه کرد: آبگیری مناسب سد باعث کاهش خطر سیلاب، جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی پاییندست و حفاظت از سازههای تقاطعی در مسیر رودخانه زهره شده است.
افزایش ۸۲ درصدی مخزن سد کوثر
مدیر اداره بهرهبرداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: هماکنون ۸۲ درصد از ظرفیت مخزن سد پر شده است.
اکبر خدری افزود: بارندگیهای سال آبی جاری در حوضه سد کوثر به ۴۱۶ میلیمتر رسیده و از ابتدای فروردین تاکنون نیز ۱۰۲ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
وی ادامه داد: بارشهای فروردین باعث افزایش ۶ متری تراز مخزن شده و حدود ۹۳ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن شده است.
خدری تصریح کرد: تراز فعلی مخزن به ۶۱۸ متر از سطح دریا رسیده و حجم آب ذخیره شده حدود ۴۴۷ میلیون مترمکعب است.
وی درباره نحوه مصرف آب توضیح داد: از ابتدای سال آبی تاکنون ۶۷ میلیون مترمکعب برای شرب، بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب برای صنعت، ۲۹ میلیون مترمکعب برای کشاورزی و ۴۸ میلیون مترمکعب برای نیازهای زیستمحیطی اختصاص یافته است.
مدیر سد کوثر مجموع مصرف آب را ۱۴۸ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: مدیریت مناسب منابع سد کوثر نقش مهمی در تأمین پایدار آب شرب، حمایت از کشاورزی، توسعه صنعتی و حفظ جریان زیستمحیطی رودخانه زهره دارد.
کارشناسان حوزه آب معتقدند که تداوم مدیریت صحیح منابع و بهرهبرداری اصولی از سدهای کوثر و چم شیر میتواند تابستان پیش رو را بدون قطعی آب و برق برای شهرستان گچساران و منطقه جنوب استان تضمین کند.
بارشهای نویدبخش و ذخیره قابل توجه آب، علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق، امنیت آبی و توسعه پایدار بخش کشاورزی را نیز تقویت کرده است.
