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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

کارت فعالیت ۲ راننده اتوبوس متخلف لغو شد

کارت فعالیت ۲ راننده اتوبوس متخلف لغو شد

سازمان راهداری از برگزاری نشست فوق‌العاده کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان حمل‌ونقل مسافر و کالا و صدور رأی لغو برگ فعالیت دو راننده متخلف به‌مدت دو سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از برگزاری نشست فوق‌العاده کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات رانندگان ناوگان حمل‌ونقل مسافر و کالا و صدور رأی لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) دو راننده متخلف خبر داد.

این نشست با موضوع رسیدگی به تخلفات مرتبط با دستورالعمل صدور، تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت (کارت هوشمند) رانندگان ناوگان حمل‌ونقل مسافر و کالا در بخش‌های برون‌شهری و روستایی در سال ۱۴۰۵، در محل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای برگزار شد.

در این نشست، تخلفات رانندگان دو دستگاه اتوبوس که طی روزهای اخیر دچار سانحه رانندگی شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس اعلام سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با توجه به محرز شدن تخلف هر یک از رانندگان، کمیسیون ماده ۱۱ پس از بررسی پرونده‌ها، رأی به لغو برگ فعالیت این رانندگان به مدت دو سال صادر کرد.

این نشست با حضور مدیرکل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و اعضای کمیسیون ماده ۱۱ رسیدگی به تخلفات رانندگان جاده‌ای برگزار شد.

کارت فعالیت ۲ راننده اتوبوس متخلف برای ۲ سال لغو شد

کد مطلب 6967809
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • حسابرس رسمی IR ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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      پاسخ
      این موضوع جدیدی نیست و آخریش هم نیست متاسفانه اوضاع تعریفی نداره

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