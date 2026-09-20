به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حبیبی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در نامه‌ای به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از پایان اعتبار مجوزهای تردد سال جاری میلادی در قلمرو گرجستان (ثالث) خبر داد.

حبیبی در این نامه با اشاره به نامه شماره ۹۰۰۱۱/۷۴/۳ مورخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که مجوزهای تردد سال جاری میلادی در قلمرو گرجستان (ثالث) خاتمه یافته است.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در ادامه، مراتب را برای اطلاع و جلوگیری از توقف کامیون‌ها اعلام کرد.