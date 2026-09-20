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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

مجوز تردد کامیون‌های ایران در قلمرو گرجستان به پایان رسید

مجوز تردد کامیون‌های ایران در قلمرو گرجستان به پایان رسید

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در نامه‌ای از پایان اعتبار مجوزهای تردد سال جاری میلادی در قلمرو گرجستان (ثالث) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم حبیبی، دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، در نامه‌ای به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از پایان اعتبار مجوزهای تردد سال جاری میلادی در قلمرو گرجستان (ثالث) خبر داد.

حبیبی در این نامه با اشاره به نامه شماره ۹۰۰۱۱/۷۴/۳ مورخ ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۵ مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که مجوزهای تردد سال جاری میلادی در قلمرو گرجستان (ثالث) خاتمه یافته است.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران در ادامه، مراتب را برای اطلاع و جلوگیری از توقف کامیون‌ها اعلام کرد.

کد مطلب 6952710
زهره آقاجانی

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