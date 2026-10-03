موانع تردد ناوگان تجاری ایران و ارمنستان در نوردوز بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اعلام کرد که در راستای گسترش مناسبات تجاری و لجستیکی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های حمل‌ونقلی، ترانزیتی و زیرساختی دو کشور، نشست مشترک رضا اکبری، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با هیئت جمهوری ارمنستان با حضور معاون زیرساخت و مدیریت سرزمینی این کشور در پایانه مرزی نوردوز برگزار شد.

این نشست با محوریت توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی، تقویت نقش ایران و ارمنستان در مسیرهای ترانزیتی منطقه و شناسایی و رفع موانع پیش‌رو برگزار شد.

در این نشست، موضوعاتی از جمله افزایش ظرفیت مبادلات مرزی، ارتقای سطح خدمات در گذرگاه‌های رسمی، تسهیل تردد ناوگان تجاری، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و توسعه پس‌کرانه‌های مرزی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

همچنین طرفین در ادامه همکاری‌های مشترک، موضوع رفع موانع موجود، کاهش زمان انجام تشریفات مرزی و گمرکی، ارتقای بهره‌وری پایانه‌های مرزی و افزایش ظرفیت ترانزیت منطقه‌ای را پیگیری خواهند کرد.

بر اساس اعلام سازمان راهداری، پایانه مرزی نوردوز به‌عنوان یکی از گذرگاه‌های مهم ارتباطی میان ایران و ارمنستان، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیت منطقه‌ای برخوردار است.