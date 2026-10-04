آغاز ساخت سریال شهید رئیسعلی دلواری در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌ریزی رسانه استانی برای برگزاری کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر اظهار کرد: صدا و سیمای مرکز بوشهر از سه هفته پیش تولید برنامه‌های اختصاصی این کنگره را آغاز کرده و آیتم‌های کوتاه و پاپ‌آپ‌های تصویری از گلزار مطهر شهدا به‌صورت مستمر تولید و پخش می‌شود.

وی ا با اشاره به هم‌زمانی تقریبی برگزاری کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان با رویداد ملی «ایران‌جان؛ بوشهر ایران» افزود: این همزمانی ظرفیت ارزشمندی برای معرفی ابعاد مختلف این رویداد در سطح ملی ایجاد کرده است.

حیدری ادامه داد: حضور عوامل و استقرار شبکه‌های سراسری و حتی شبکه‌های برون‌مرزی در استان بوشهر فرصت مناسبی فراهم می‌کند تا ابعاد گسترده کنگره شهدا و پیشینه درخشان مقاومت مردم دیار نخل و دریا با گستره بیشتری به مخاطبان معرفی شود.

روایت تصویری مقاومت مردم بوشهر

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر با اشاره به جایگاه تاریخی شهید رئیسعلی دلواری در فرهنگ مقاومت استان تصریح کرد: تاریخ بوشهر با حماسه‌آفرینی سردار جنوب، شهید رئیسعلی دلواری، پیوندی عمیق دارد و این ظرفیت می‌تواند در قالب آثار فاخر نمایشی به مخاطبان ملی و منطقه‌ای معرفی شود.

وی گفت: در همین راستا و در چارچوب برنامه‌های کنگره سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان، فرآیند تولید سریال ۱۱ قسمتی شهید رئیسعلی دلواری در صدا و سیمای مرکز بوشهر آغاز شده است.

حیدری بیان کرد: هدف از تولید این سریال، انتقال پیام مقاومت، ایستادگی و استعمارستیزی مردم استان بوشهر در قالبی هنرمندانه و اثرگذار است تا این بخش از تاریخ پرافتخار استان برای نسل امروز و مخاطبان سراسر کشور روایت شود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای حرفه‌ای در تولید آثار نمایشی اظهار کرد: تولید سریال‌های ویژه به دلیل هزینه‌های بالا و پیچیدگی‌های فرآیند تولید، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، بهره‌گیری از عوامل توانمند و رعایت استانداردهای کیفی است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر افزود: تلاش ما این است که سریال شهید رئیسعلی دلواری از نظر فرم و محتوا در سطح قابل قبول رسانه ملی تولید شود و بتواند به اثری ماندگار و جریان‌ساز در حوزه فرهنگ مقاومت تبدیل شود.

مستندهای شهدای شاخص در مسیر تولید

حیدری از طراحی مجموعه‌ای از مستندهای کوتاه درباره شهدای شاخص استان بوشهر خبر داد و گفت: محور اصلی برنامه‌سازی‌های صدا و سیمای مرکز بوشهر، مقاومت و تاریخ حماسه‌سازی مردم این استان است.

وی افزود: تلاش شده است آثار تولیدی از کیفیتی برخوردار باشند که علاوه بر پخش از شبکه استانی، امکان قرار گرفتن در جدول پخش شبکه‌های ملی را نیز داشته باشند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای رویداد ملی «ایران‌جان؛ بوشهر ایران» خاطرنشان کرد: از ابتدای اسفندماه مدیریت و اجرای این رویداد ملی در اختیار شبکه استانی بوشهر قرار می‌گیرد.

حیدری تصریح کرد: این فرصت یک‌ماهه پیش از آغاز رویداد، زمینه مناسبی برای پوشش همه‌جانبه ظرفیت‌های استان، تبیین پیام شهدا و معرفی فرهنگ ایثار و مقاومت مردم بوشهر در مقیاس ملی فراهم می‌کند.