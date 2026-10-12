مزار شهدا در گلزار بوشهر به سامانه «از تبار رئیسعلی» متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غریبی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سامانه جامع شهدای استان بوشهر با عنوان «از تبار رئیسعلی» توسط مؤسسه فرهنگی هنری از تبار رئیسعلی دلواری با همکاری کنگره سرداران و امیران و دو هزار شهید استان بوشهر مدیریت می‌شود.

وی تصریح کرد: این سامانه با هدف معرفی شهدا، حفظ اسناد و آثار مرتبط با آنان و تسهیل دسترسی پژوهشگران و علاقه‌مندان به اطلاعات شهدا فعالیت می‌کند.

غریبی افزود: یکی از بخش‌های اصلی این سامانه، «دائره‌المعارف شهدا» است که برای هر شهید مرتبط با استان بوشهر، صفحه اختصاصی شامل تصاویر، اسناد، زندگی‌نامه، وصیت‌نامه، مشخصات فردی و تولیدات فرهنگی و چندرسانه‌ای مرتبط در نظر گرفته شده است. کاربران می‌توانند با جست‌وجوی نام شهید در سامانه، به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.

مسئول جمع‌آوری آثار شهدا در سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: در راستای تسهیل دسترسی زائران به اطلاعات شهدا، طرح اتصال مزارها به صفحات اختصاصی از طریق کد QR اجرا شده است، این طرح تاکنون برای حدود ۳۶۰ شهید در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر به اجرا درآمده است. در این طرح، سربند قرمزرنگی در بالای قاب آلومینیومی مزار نصب می‌شود که کد QR اختصاصی شهید روی آن قرار دارد و زائران با اسکن آن، مستقیماً به صفحه شهید در سامانه هدایت می‌شوند.

غریبی اضافه کرد: اجرای این طرح با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندر بوشهر در زمینه چاپ سربندها و هیئت قمر بنی‌هاشم در زمینه نصب آن‌ها انجام شده است.

وی بیان کرد: در طراحی سربندها، به هویت معنوی طرح نیز توجه شده است؛ به‌طوری‌که عبارت «السلام علیک یا اباعبدالله» روی سربند شهدایی که پیکرشان به خاک سپرده شده و عبارت «صلی الله علیک یا فاطمة الزهرا (س)» روی سربند شهدای جاویدالاثر درج شده است.

غریبی اضافه کرد: با توجه به تفاوت ساختار قبور و گلزارهای شهدا در نقاط مختلف استان، اتصال سایر گلزارهای شهدای استان بوشهر به این سامانه نیز در دستور کار قرار دارد. این طرح در هر گلزار، متناسب با شرایط و ساختار آن و با استفاده از روش‌های مناسب اجرا خواهد شد.

مسئول جمع‌آوری آثار شهدا در سومین کنگره ملی سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر گفت: در حال حاضر، شش نفر در بخش‌های مختلف سامانه فعالیت دارند. فاطمه سعدآبادی، فاطیما حسینی و زهرا بازیار مسئولیت به‌روزرسانی صفحات شهدا را بر عهده دارند. امیرمحمد صادقی در بخش بازسازی تصاویر شهدا فعالیت می‌کند،نرجس عبدالهی مسئول به‌روزرسانی بخش چندرسانه‌ای و بارگذاری تولیدات کنگره است و فائزه محمدی نیز به‌روزرسانی صفحه روایت‌ها و تولید محتوای این بخش را انجام می‌دهد.

غریبی اضافه کرد: توسعه دائره‌المعارف شهدا و گسترش طرح اتصال گلزارها به سامانه «از تبار رئیسعلی»، با هدف حفظ و انتشار میراث مستند شهدا و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر زائران و پژوهشگران به زندگی‌نامه، اسناد و آثار مرتبط با آنان دنبال می‌شود.

