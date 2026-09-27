به گزارش خبرنگار مهر، مهراب کیانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تشریح اهداف و رویکردهای سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر اظهار کرد: هر یک از دو هزار شهید استان، روایت و حماسه‌ای ماندگار دارند و بوشهر به‌عنوان یکی از مناطق اثرگذار در تاریخ ایران، همواره شاهد نقش‌آفرینی قهرمانانی بوده که در مقاطع مختلف پرچم‌دار مقاومت بوده‌اند.

وی افزود: با نگاهی به تاریخ بوشهر، سیر پیوسته‌ای از ایستادگی و مقاومت مشاهده می‌شود و به همین دلیل شعار «بوشهر؛ پرچم‌دار حماسه‌های نخست» برای سومین دوره کنگره انتخاب شده است.

مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر با اشاره به پیشینه تاریخی مقاومت مردم این استان بیان کرد: از میرمهنا و مبارزه با هلندی‌ها در خارک تا ایستادگی مردم بوشهر در برابر تجاوزهای انگلیس، حماسه احمدخان تنگستانی و قیام رئیسعلی دلواری، نمونه‌هایی از نقش‌آفرینی مردم این سرزمین در تاریخ ایران است.

از رئیسعلی دلواری تا دفاع مقدس

کیانی با اشاره به نقش بوشهر در تحولات مشروطه و مبارزات ضد استعماری ادامه داد: مردم بوشهر در مقاطع مختلف تاریخی اجازه ندادند بیگانگان اراده خود را بر این منطقه تحمیل کنند و این روحیه در دوران معاصر نیز استمرار یافت.

وی با بیان اینکه بوشهر در جریان انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز نقش مهمی ایفا کرد، گفت: همافران بوشهری در روزهای انقلاب در کنار مردم قرار گرفتند و با آغاز جنگ تحمیلی، نیروهای بوشهر از نخستین مدافعان آسمان و آب‌های کشور بودند.

کیانی عملیات کمان ۹۹، مقاومت تفنگداران دریایی در خرمشهر، نقش شهید علیرضا ماهینی در جنگ‌های نامنظم، حماسه لنج‌داران و عملیات مروارید را از دیگر جلوه‌های نقش‌آفرینی بوشهری‌ها در دفاع از کشور عنوان کرد و افزود: شهید محمدابراهیم همتی در عملیات مروارید ضربه سنگینی به نیروی دریایی عراق وارد کرد.

وی با اشاره به حماسه شهید نادر مهدوی در خلیج فارس تصریح کرد: در جنگ نفتکش‌ها، نیروهای بوشهری در برابر حضور نظامی آمریکا ایستادند و شهید نادر مهدوی به یکی از نمادهای مقاومت در خلیج فارس تبدیل شد.

روایت حماسه‌های بوشهر در سومین کنگره

مسئول دبیرخانه سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر همچنین از نقش زنان بوشهری، لنج‌داران، نیروهای مردمی و دیگر اقشار استان در مقاطع مختلف تاریخی سخن گفت و بیان کرد: حماسه‌های مردم بوشهر تنها به میدان‌های نبرد محدود نمی‌شود و اقشار مختلف مردم در پشتیبانی از کشور و مقاومت نقش‌آفرین بوده‌اند.



کیانی با اشاره به تداوم این فرهنگ در سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: سومین کنگره سرداران، امیران و دو هزار شهید استان بوشهر تلاش می‌کند روایت دقیق و ماندگاری از این پیشینه تاریخی و حماسه‌های شهدای استان ارائه کند.



وی تأکید کرد: مردم بوشهر نسل به نسل فرهنگ ایستادگی و دفاع از وطن را منتقل کرده‌اند و این فرهنگ همچنان در جامعه بوشهر زنده است.