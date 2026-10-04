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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

دستگیری سوداگر مرگ با کشف بالغ بر ۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در جاسک

دستگیری سوداگر مرگ با کشف بالغ بر ۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در جاسک

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان جاسک از کشف بالغ بر ۳ کیلو و ۸۰۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و دستگیری یک نفر سوداگر مرگ در یک عملیات پلیسی در جاسک خبر داد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر انصاری در تشریح جزئیات این خبراظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با قاچاق مواد مخدر ،در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر توسط فردی به هویت معلوم در یکی از محلات شهر بندر عباس ، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت .

وی افزود : پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی اکیپ پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی مقام قضایی به آدرس متهم اعزام و در یک عملیات منسجم، در بازرسی از منزل متهم مقدار ۳ کیلو و ۸۰۰ گرم ماده مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد .

این مقام انتظامی استان در ادامه بیان کرد: در این عملیات یک نفر سوداگر مرگ شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد .

فرمانده انتظامی شهرستان جاسک خاطرنشان کرد: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرائم، مجرمان وسوداگران مرگ در امان نخواهند بود و با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با جدیت و قاطعیت برابر قانون برخورد می‌شود.

کد مطلب 6967816

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