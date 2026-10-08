میانگین حضور پلیس ۱۱۰ در صحنه به ۸.۵ دقیقه رسید

سردار علی قاسم‌پور، رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شعار امسال هفته انتظامی با عنوان «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» اظهار کرد: این شعار برای مجموعه انتظامی تهران بزرگ صرفاً یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای تبیین گوشه‌ای از مجاهدت‌های کارکنان پلیس و تشریح خدماتی است که با محوریت مردم و برای آرامش و امنیت آنان ارائه می‌شود.

وی افزود: وقتی از «پلیس مجاهد» سخن می‌گوییم، منظور پلیسی است که در میدان خدمت، شرایط سخت را نمی‌شناسد و حتی در دشوارترین موقعیت‌ها خدمت به مردم را متوقف نمی‌کند.

ساختمان کلانتری آسیب می‌بیند، اما سنگر خدمت تعطیل نمی‌شود

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به شرایطی که در جریان حملات دشمن ایجاد شد، گفت: در جریان این حملات، تعدادی از اماکن و کلانتری‌های انتظامی مورد اصابت قرار گرفتند، اما خدمت‌رسانی به مردم حتی برای یک لحظه متوقف نشد.

قاسم‌پور ادامه داد: در کنار کلانتری‌های آسیب‌دیده، میزهای خدمت برپا شد و کارکنان انتظامی در شرایط سخت، در گرما و سرما و حتی در فضاهای جایگزین، به انجام وظایف خود ادامه دادند.

وی تأکید کرد: ممکن است ساختمان کلانتری آسیب ببیند، اما سنگر خدمت به مردم هیچ‌گاه تعطیل نمی‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: در آن شرایط، نیروهای کلانتری سازماندهی شدند و در قالب گشت‌های چندنفره و با تمرکز ویژه بر پیشگیری از وقوع جرم، در سطح شهر حضور پیدا کردند.

ماندن پلیس در تهران برای حفاظت از خانه‌های خالی

قاسم‌پور با اشاره به خروج بخشی از شهروندان از تهران در مقطعی از شرایط خاص کشور، گفت: در آن ایام تعدادی از شهروندان تهران را ترک کردند و منازل و اموال بسیاری از مردم خالی ماند، اما کارکنان انتظامی برای صیانت از اموال و منازل مردم در شهر حضور داشتند.

وی افزود: با افزایش واحدهای گشتی، محله‌محوری، اجرای طرح‌های پیشگیرانه و برخورد قاطع با سارقان و مرتکبان جرائم خشن، تلاش کردیم امنیت مردم در همه شرایط حفظ شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب شد در آن مقطع، آمار سرقت نسبت به شرایط مشابه کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به تأکید فرماندهان انتظامی بر برخورد قاطع با سارقان اظهار کرد: رویکرد ما این است که سارق نباید احساس کند می‌تواند به راحتی مرتکب جرم شود و از صحنه سرقت خارج شود. حضور مؤثر و هدفمند پلیس در سطح محلات، خود یک عامل مهم پیشگیری از وقوع جرم است.

امنیت مدارس فقط به حضور مأمور ختم نمی‌شود

قاسم‌پور با اشاره به برنامه‌های هفته انتظامی گفت: امسال مجموعه پلیس پیشگیری تهران بزرگ برنامه‌های متنوع اجتماعی، فرهنگی و عملیاتی را در دستور کار دارد که یکی از مهم‌ترین آنها موضوع امنیت مدارس است.

وی افزود: پیش از آغاز سال تحصیلی، اقدامات پیشگیرانه در اطراف مدارس، پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی انجام شد و در این مناطق با حضور افراد آسیب‌زا، معتادان متجاهر، اتباع غیرمجاز، خرده‌فروشان مواد مخدر و موتورسواران مزاحم برخورد شد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: در تعامل با آموزش و پرورش، روسای کلانتری‌ها، کارشناسان، مشاوران و مددکاران نیز در برنامه‌های آموزشی و اجتماعی مدارس حضور پیدا کردند.

وی گفت: برنامه «زنگ پلیس» نیز با هدف تقویت ارتباط میان پلیس و نسل جدید برگزار می‌شود تا دانش‌آموزان از سنین پایین، پلیس را در کنار خود و به عنوان حامی، خدمتگزار و پناه مردم بشناسند.

قاسم‌پور افزود: آموزش همگانی برای خانواده‌ها، اولیا و دانش‌آموزان نیز از دیگر اقداماتی است که در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دنبال می‌شود.

امنیت پایدار از دل محله‌ها شکل می‌گیرد

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ، امنیت محله‌محور را یکی از رویکردهای اصلی این پلیس دانست و گفت: اعتقاد ما این است که امنیت پایدار از دل محلات شکل می‌گیرد.

وی اظهار کرد: در قالب طرح امنیت محله‌محور، محلات تهران بر اساس نوع جرم و فراوانی جرائم مورد بررسی قرار می‌گیرند و متناسب با شرایط هر منطقه، اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی انجام می‌شود.

قاسم‌پور افزود: روسای کلانتری‌ها و سرکلانتران باید مسائل محله خود را بشناسند، با مردم ارتباط مستقیم داشته باشند و حتی در موضوعاتی که صرفاً انتظامی نیست، برای حل مسئله با دستگاه‌های مرتبط تعامل و مکاتبه کنند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت معتمدان و متنفذان محلی گفت: تاکنون بیش از ۵۲ هزار نفر از افراد دارای مسئولیت اجتماعی و معتمدان محلات در سطح تهران با پلیس همکاری داشته‌اند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تأکید کرد: این افراد دلسوز محله خود هستند و علاقه دارند محیط زندگی‌شان امن و آرام باشد؛ بنابراین ظرفیت آنها در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت بسیار مهم است.

دیدار با خانواده شهدا؛ یادآوری بهای امنیت

قاسم‌پور از دیدار با خانواده معظم شهدا به عنوان یکی از برنامه‌های هفته انتظامی یاد کرد و گفت: امنیت امروز کشور مرهون خون شهیدانی است که برای حفظ آرامش مردم از جان خود گذشتند.

وی افزود: در پلیس پیشگیری تهران بزرگ، سال گذشته ۱۴ نفر از همکارانمان به شهادت رسیدند و ما خود را موظف می‌دانیم راه و آرمان این شهدا را در میدان خدمت ادامه دهیم.

تجلیل از کلانتران و فرماندهان برتر

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ با اشاره به برنامه تقدیر از کارکنان برتر گفت: در طول سال گذشته، عملکرد روسای کلانتری و فرماندهانی که در حوزه انتظامی، تعامل با مردم و افزایش رضایتمندی شهروندان عملکرد شاخصی داشته‌اند، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: تعدادی از این فرماندهان به عنوان کلانتران و روسای برتر انتخاب و از آنها تقدیر شده است.

قاسم‌پور همچنین از برگزاری نشست‌های مختلف کارکنان پلیس با اصحاب رسانه در هفته انتظامی خبر داد و گفت: این فرصت مناسبی است تا مردم بیشتر با مأموریت‌ها، سختی کار و خدمات شبانه‌روزی کارکنان انتظامی آشنا شوند.

پشت هر پلیس مجاهد، یک خانواده صبور ایستاده است

وی درباره برنامه‌های ویژه خانواده کارکنان انتظامی گفت: برای خانواده بزرگ کارکنان پلیس پیشگیری نیز برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است؛ چرا که پشت هر پلیس مجاهد، یک خانواده صبور و همراه ایستاده است.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: خانواده‌های کارکنان در استمرار مأموریت‌های سخت انتظامی نقش مهمی دارند و باید از این همراهی و صبوری تکریم و قدردانی شود.

وی ادامه داد: در این برنامه‌ها علاوه بر خانواده کارکنان، از خانواده معظم شهدا و کارکنانی که تلاش بیشتری در طول سال داشته‌اند نیز تقدیر خواهد شد.

«ملت مبعوث» یعنی مردم شریک امنیت باشند

قاسم‌پور در تبیین بخش دوم شعار هفته انتظامی گفت: «ملت مبعوث» یعنی ملتی که در کنار پلیس قرار دارد، در تأمین امنیت مشارکت می‌کند و مسئولیت اجتماعی خود را می‌شناسد.

وی افزود: امنیت یک امر مشترک است و پلیس خود را خادم مردم می‌داند، اما در برابر کسانی که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند، با اقتدار برخورد خواهد کرد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در نهایت هدف همه این اقدامات، «ایران سرافراز» است؛ کشوری که در برابر تهدیدات دشمن ایستادگی می‌کند، در سخت‌ترین شرایط خدمت را تعطیل نمی‌کند، در برابر مجرم مقتدرانه می‌ایستد و در برابر مردم متواضع، پاسخگو و خدمتگزار است.

۷۶ کلانتری و ۱۰ سرکلانتری در خدمت شهروندان

قاسم‌پور درباره ساختار پلیس پیشگیری تهران بزرگ گفت: در حال حاضر ۷۶ کلانتری و ۱۰ سرکلانتری در تهران در حوزه‌های انتظامی و قضایی به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی یکی از بخش‌های مهم کلانتری‌ها را اداره مشاوره و مددکاری دانست و اظهار کرد: زمانی که پرونده‌هایی با موضوع اختلاف میان طرفین وارد کلانتری می‌شود، در صورت امکان به مشاوران و مددکاران ارجاع داده می‌شود.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: با توجه به تخصص، تجربه و تحصیلات کارشناسان این حوزه، بین ۸۰ تا ۸۵ درصد پرونده‌هایی که به این بخش ارجاع می‌شود، به صلح و سازش منجر می‌شود.

وی ادامه داد: این اقدام علاوه بر کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی، موجب حفظ بنیان خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در افزایش اعتماد مردم به پلیس نیز نقش دارد.

پلیس مترو؛ حضور در بیش از ۱۷۰ ایستگاه

قاسم‌پور با اشاره به مأموریت‌های پلیس مترو گفت: یکی دیگر از رده‌های زیرمجموعه پلیس پیشگیری، پلیس مترو است که بیش از ۱۷۰ ایستگاه را تحت پوشش انتظامی قرار می‌دهد.

وی افزود: کارکنان پلیس مترو از ساعات ابتدایی روز در کنار مردم حضور دارند و علاوه بر تأمین امنیت ایستگاه‌ها، در سایر مأموریت‌های انتظامی نیز مشارکت می‌کنند.

پلیس کوهستان؛ امنیت برای ورزش و تفریح شهروندان

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ درباره مأموریت پلیس کوهستان نیز گفت: نیروهای پلیس کوهستان در ورودی مسیرهای کوهستانی و داخل این مناطق حضور دارند تا شهروندان بتوانند با آرامش و امنیت از این فضاها استفاده کنند.

وی افزود: هدف این است که مردم برای ورزش و تفریح در مناطق کوهستانی حضور پیدا کنند و با احساس امنیت و آرامش تردد داشته باشند.

روزانه بیش از ۵ هزار تماس عملیاتی با ۱۱۰

قاسم‌پور با اشاره به فعالیت مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اظهار کرد: در تهران بزرگ روزانه به طور میانگین حدود ۵ هزار تا ۵ هزار و ۵۰۰ خبر ۱۱۰ توسط همکاران عملیاتی می‌شود.

وی افزود: آموزش کارکنان، شناخت بهتر جغرافیای تهران، استفاده از ظرفیت موتورسیکلت‌ها و بهبود نحوه اعزام نیروها موجب شده میانگین زمان حضور مأموران ۱۱۰ در صحنه از حدود ۱۴ دقیقه به حدود ۸ تا ۹ دقیقه کاهش پیدا کند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ البته تأکید کرد: این زمان بسته به ساعت، ترافیک و شرایط منطقه ممکن است تغییر کند، اما میانگین حضور مأموران در صحنه حدود هشت و نیم تا ۹ دقیقه است.

۱۱۰ برای «فوریت» است، نه هر مراجعه انتظامی

قاسم‌پور با تأکید بر ضرورت استفاده صحیح شهروندان از سامانه ۱۱۰ گفت: ۱۱۰ برای فوریت‌های پلیسی است.

وی توضیح داد: همان‌گونه که در حوزه پزشکی، اورژانس برای موارد فوری استفاده می‌شود، در پلیس نیز مواردی که نیاز به حضور سریع مأمور در صحنه دارند باید از طریق ۱۱۰ اعلام شوند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ افزود: درگیری، وقوع جرم در لحظه، نیاز به دستگیری فوری، تصادف همراه با مصدوم و موارد مشابه، از جمله موضوعاتی هستند که فوریت دارند و باید مأموران در سریع‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند.

وی ادامه داد: اما اگر فردی مثلاً چند روز در منزل نبوده و پس از بازگشت متوجه سرقت شده باشد، دیگر سارق در صحنه حضور ندارد و موضوع فوریت لحظه‌ای ندارد؛ بنابراین مأموران می‌توانند با توجه به اولویت سایر مأموریت‌ها در زمان مناسب برای بررسی موضوع اعزام شوند.