دستگیری سوداگر مرگ با ۱۳ کیلوگرم ماده مخدر شیشه در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در اجرای طرح مقابله با عرضه مواد مخدر، در پی انجام کار اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و خرید و فروش مواد مخدر توسط فردی به هویت معلوم در یکی از محلات شهر بندر عباس، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات میدانی اکیپ مبارزه با مواد مخدر استان با هماهنگی مقام قضائی به آدرس متهم اعزام و در یک عملیات منسجم، در بازرسی از منزل متهم مقدار ۱۳ کیلو و ۹۰۰ گرم ماده مخدر از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

این مقام ارشد انتظامی استان در ادامه بیان داشت: در این عملیات یک نفر سوداگر مرگ شناسایی و دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و با قرار مناسب روانه زندان شد.

جانشین فرماندهی انتظامی استان هرمزگان خاطر نشان کرد: با توجه به حضور و اشرافیت پلیس و افزایش ضریب هوشیاری و تجارب پلیس در شناسایی و کشف جرایم، مجرمان و سوداگران مرگ در امان نخواهند بود و با قاچاقچیان و سوداگران مرگ با جدیت و قاطعیت برابر قانون برخورد می‌شود.