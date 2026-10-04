به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، رئیس‌جمهور طی صدور حکمی، هم‌زمان با موافقت با استعفای محسن پاک‌نژاد از سکانداری وزارت نفت، حمید بورد را به سرپرستی این وزارتخانه برگزید.

متن حکم صادرشده از سوی رئیس‌جمهور به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای حمید بورد

به استناد اصل ۱۳۵ قانون اساسی و نظر به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق اجرایی جناب‌عالی، ضمن پذیرش استعفای جناب آقای محسن پاک‌نژاد، به موجب این حکم به عنوان سرپرست وزارت نفت منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خدای متعال در چهارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی و تعامل با هیئت محترم وزیران در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات کشور مجدانه بکوشید.

توفیقات روزافزون آن جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.»