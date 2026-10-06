سرپرست وزارت نفت معارفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام وزارت نفت، آیین معارفه حمید بورد به‌عنوان سرپرست وزارت نفت امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهر) با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، معاونان وزیر و مدیران ارشد صنعت نفت برگزار شد.

عارف در این آیین با تأکید بر اینکه محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، در ۲۶ ماه گذشته عملکرد مطلوبی به‌ویژه در دوران جنگ داشته است، تصریح کرد: او نگاه جامعی نسبت به کشور داشت و در شرایط سخت جنگ نیز کمک‌های بسیاری به رفع چالش‌های کشور کرد.

بورد نیز در این آیین با قدردانی از تلاش‌های محسن پاک‌نژاد، وزیر پیشین نفت، بر تداوم برنامه‌های تولیدی و توسعه‌ای صنعت نفت تأکید کرد و گفت: فعالیت‌ها در وزارت نفت با قوت ادامه می‌یابد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، روز یکشنبه (۱۲ مهر) در حکمی ضمن پذیرش استعفای محسن پاک‌نژاد از سمت وزیر نفت، حمید بورد را به‌عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.