۳ عملیات ویژه نیروهای مسلح یمن علیه اهدافی در خاک عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن در بیانیه ای اعلام کرد که این نیروها سه عملیات ویژه را با استفاده از شمار زیادی موشک بالستیک و کروز و پهپاد انجام دادند.

سریع گفت که نیروهای مسلح یمن در عملیات نخست، فرودگاه ملک خالد در ریاض هدف قرار گرفت که به دنبال آن، پروازها در این فرودگاه مختل شد.

بر اساس این بیانیه، عملیات دوم پالایشگاه آرامکو در رابغ را هدف قرار داد و به دنبال آن، آتش‌سوزی در محل هدف آغاز شد.

سریع افزود که عملیات سوم، فرودگاه ابها، پایگاه خمیس مشیط و اردوگاه عاکفه در منطقه عسیر و همچنین مواضع حساس دیگری در نجران و جیزان را هدف قرار داده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد که این مجموعه عملیات در چارچوب پاسخ به «تجاوز سعودی» علیه یمن انجام شده است؛ حملاتی که به گفته وی در ۲۴ ساعت گذشته شامل ۶۰ حمله هوایی و موشکی بوده است.

بر اساس این بیانیه، حملات هوایی و موشکی عربستان، صنعا، استان‌های جوف، تعز، حجه، صعده و مأرب را هدف قرار داده و به گفته سخنگوی نیروهای مسلح یمن، به شهید و زخمی شدن غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان منجر شده است.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد مجموع حملات هوایی و موشکی عربستان علیه این کشور از زمان آغاز تشدید تنش به یک هزار و ۵۷۶ مورد رسیده است.

سریع در ادامه این بیانیه به همه شرکت‌های هواپیمایی جهان که از حریم هوایی عربستان استفاده می‌کنند درباره ادامه پروازهایشان هشدار داد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین اعلام کرد که حریم هوایی عربستان به استثنای حریم هوایی مقدس مکه مکرمه و مدینه منوره صحنه عملیات آنها خواهد بود.

وی گفت که نیروهای مسلح یمن هیچ مسئولیتی در قبال پیامدهای نادیده گرفتن هشدار این شرکت ها درباره ادامه استفاده از حریم هوایی عربستان ندارند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که ظرفیت ها و امکاناتی در اختیار دارند که به یاری خداوند، آنها را قادر می‌سازد با این تشدید تنش مقابله کنند.

سریع در پایان افزود که برای چنین روزی آماده شده‌اند و میدان نبرد تعیین‌کننده خواهد بود.