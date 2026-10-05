به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مهدی المشاط رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد که عفو فریب خوردگان حاضر در صفوف مزدوران دشمن سعودی ادامه دارد.

وی در افزود: از مسئولان استانداری تعز می خواهیم سازوکار عفو در این استان را مانند آنچه در بخش های ساحل غربی رخ داد فعال کنند.

المشاط از تلاش های ریش سفیدان برای دور نگه داشتن تعز از توطئه چینی های دشمن سعودی و همچنین هوشیاری ساکنان این منطقه قدردانی کرد و گفت که توطئه چینی های مذکور از سوی هتل های مستقر در ریاض برنامه ریزی می شود.

روز گذشته یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از بیرون راندن مزدوران و عناصر وابسته به دشمن سعودی از شرق استان الجوف خبر داد.

همچنین نیروهای یمنی طی روز گذشته موفق شدند پیشروی های راهبردی در استان تعز محقق کنند.