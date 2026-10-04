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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۳

مدارس شهرستان ریگان دوشنبه مجازی شد

مدارس شهرستان ریگان دوشنبه مجازی شد

ریگان- فعالیت مدارس شهرستان ریگان در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه به دلیل افزایش غلظت آلاینده‌های هوا، وزش باد، احتمال وقوع طوفان و نامساعد بودن شرایط جوی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان ریگان یکشنبه شب طی اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم بر شهرستان ریگان و افزایش غلظت آلاینده‌های هوا، فعالیت مدارس این شهرستان در روز دوشنبه ۱۳ مهرماه به صورت غیرحضوری و در بستر فضای مجازی خواهد بود.

بر اساس این اطلاعیه، با توجه به وزش باد، احتمال وقوع طوفان و نامساعد بودن شرایط جوی مدارس شهرستان ریگان مجازی می شود تا از تردد غیرضروری دانش‌آموزان در شرایط نامناسب جوی جلوگیری شود.

بر این اساس، تمامی دانش‌آموزان شهرستان ریگان موظف هستند آموزش‌های درسی خود را از طریق بسترهای مجازی دنبال کرده و طبق برنامه آموزشی اعلام‌شده از سوی مدارس در کلاس‌های غیرحضوری شرکت کنند.

کد مطلب 6967940

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