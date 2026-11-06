مهدی فتاحیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی مدارس استان کرمانشاه در روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شدت گرفتن بارندگی‌ها، احتمال آب‌گرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، این تصمیم با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و حفظ سلامت دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی درباره شدت بارش‌ها در برخی مناطق استان افزود: شهرستان‌های ثلاث باباجانی، جوانرود، سرپل‌ذهاب، پاوه و روانسر بیش از سایر مناطق تحت تأثیر بارندگی‌ها قرار خواهند گرفت و رعایت توصیه‌های ایمنی در این مناطق اهمیت بیشتری دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با بیان اینکه دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در آماده‌باش کامل هستند، گفت: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران استان برای مواجهه با حوادث احتمالی آمادگی دارند و مرخصی مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز لغو شده است.

فتاحیان ادامه داد: مدیران و نیروهای عملیاتی موظف‌اند در صورت وقوع هرگونه حادثه یا مخاطره، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شوند و اقدامات لازم را برای مدیریت شرایط و ارائه خدمات انجام دهند.

وی از شهروندان خواست از سفرها و ترددهای غیرضروری، به‌ویژه در مناطق کوهستانی و مسیرهای مستعد آب‌گرفتگی، خودداری کنند و افزود: مردم باید از نزدیک شدن یا توقف در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها و همچنین ورود به مسیرهای آب‌گرفته هنگام بارندگی شدید پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای رسمی هواشناسی و مدیریت بحران تصریح کرد: همکاری با نیروهای امدادی، انتظامی و راهداری و پرهیز از ایجاد ترافیک و تجمع در محل حوادث، می‌تواند به تسریع عملیات امدادرسانی کمک کند.

فتاحیان در پایان با درخواست از مردم برای حفظ آرامش و هوشیاری گفت: شهروندان اخبار مربوط به شرایط جوی و تصمیمات ستاد مدیریت بحران را از مراجع رسمی و معتبر پیگیری کنند تا با همراهی مردم و آمادگی دستگاه‌های مسئول، این سامانه بارشی بدون خسارت سپری شود.