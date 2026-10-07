عشایر ریگان؛ میراث‌ داران فرهنگ بومی و ذخایر انقلاب هستند

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: روز روستا و عشایر فرصتی برای توجه دوباره به ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی روستاها و جامعه عشایری است؛ ظرفیتی که در شهرستان ریگان به دلیل گستردگی مناطق روستایی و کوهستانی و حضور جمعیت قابل توجه عشایری، اهمیت ویژه‌ای دارد.

عشایر ریگان سال‌هاست در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور شهرستان زندگی می‌کنند و در کنار فعالیت‌های دامداری و تولید محصولات دامی، بخش مهمی از فرهنگ بومی منطقه را نیز حفظ کرده‌اند.

حجت‌الاسلام ابوالقاسم عباس‌زاده، امام جمعه ریگان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با تبریک روز روستا و عشایر اظهار کرد: این روز تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه فرصتی برای توجه به بخشی از هویت ملی، فرهنگی و دینی کشور است.

وی افزود: روستا و عشایر فقط یک محل زندگی یا یک قشر تولیدکننده نیستند، بلکه بخشی از گنجینه فرهنگی و اجتماعی کشور به شمار می‌روند و سبک زندگی آنان سرشار از ارزش‌هایی مانند ساده‌زیستی، قناعت، صداقت، همدلی، صبر و مقاومت است.

ریگان ظرفیت بزرگی در حوزه عشایر دارد

امام جمعه ریگان با اشاره به ظرفیت بالای این شهرستان در حوزه عشایری بیان کرد: ریگان از شهرستان‌هایی است که جمعیت قابل توجهی از عشایر در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور آن زندگی می‌کنند و این عزیزان با زندگی و فعالیت خود در این مناطق، نقش مهمی در حفظ فرهنگ و هویت بومی شهرستان دارند.

وی ادامه داد: عشایر ریگان زبان، گویش، پوشش، آداب مهمان‌نوازی، رسوم محلی و سنت‌های دیرینه را نسل به نسل منتقل کرده‌اند و این موضوع سرمایه‌ای فرهنگی برای شهرستان محسوب می‌شود.

عباس‌زاده، تصریح کرد: معرفی فرهنگ عشایری در واقع معرفی بخشی از تاریخ زنده ریگان است و باید این ظرفیت به شکل صحیح به نسل جوان معرفی شود تا جوانان بدانند که شهرستان آنها چه پیشینه و فرهنگ ارزشمندی دارد.

نان محلی و غذاهای سنتی؛ بخشی از هویت ریگان

امام جمعه ریگان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و بومی عشایر گفت: یکی از جلوه‌های مهم زندگی عشایری، غذاها و تولیدات سنتی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: نان‌های محلی، غذاهای سنتی، فرآورده‌های دامی، محصولات کشاورزی و دامی و شیوه تهیه این محصولات، تنها مواد غذایی نیستند، بلکه بخشی از فرهنگ و سبک زندگی مردم منطقه هستند.

عباس‌زاده، ادامه داد: وقتی یک مادر یا مادربزرگ عشایری شیوه پخت یک نان محلی یا غذای سنتی را به نسل بعد آموزش می‌دهد، در حقیقت بخشی از فرهنگ و هویت منطقه را منتقل می‌کند و این موضوع باید حفظ و مستندسازی شود.

دامداری؛ یکی از پایه‌های اقتصاد عشایر

وی با اشاره به فعالیت گسترده عشایر در حوزه دامداری بیان کرد: دامداری یکی از پایه‌های اصلی زندگی عشایری است و عشایر با تولید گوشت، لبنیات و سایر فرآورده‌های دامی، در تأمین نیازهای جامعه نقش دارند.

امام جمعه ریگان گفت: حمایت از عشایر باید فقط به ارائه خدمات محدود نشود، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا تولیدات عشایری با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شوند.

وی افزود: اگر برای فروش مستقیم محصولات عشایری، بسته‌بندی، معرفی و بازاریابی تولیدات، صنایع دستی و محصولات دامی برنامه‌ریزی شود، علاوه بر تقویت اقتصاد خانواده‌های عشایری، انگیزه نسل جوان برای ماندن و فعالیت در این حوزه نیز افزایش خواهد یافت.

صنایع دستی عشایر؛ فرصتی برای اشتغال و معرفی فرهنگ

عباس‌زاده، با اشاره به صنایع دستی عشایری اظهار کرد: صنایع دستی، دست‌بافته‌ها و تولیدات سنتی عشایر نیز بخشی از هویت این جامعه است و باید از این ظرفیت برای ایجاد اشتغال و معرفی فرهنگ ریگان استفاده کرد.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های فرهنگی، ایجاد بازارچه‌های دائمی و مناسب و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند به معرفی بهتر این محصولات کمک کند.

امام جمعه ریگان خاطرنشان کرد: زمانی که یک جوان عشایری ببیند فرهنگ و هنر خانواده او می‌تواند زمینه اشتغال و درآمد پایدار ایجاد کند، نسبت به حفظ این میراث فرهنگی انگیزه بیشتری پیدا خواهد کرد.

نسل جوان باید با فرهنگ عشایری آشنا شود

وی آموزش و پرورش و رسانه‌ها را در انتقال فرهنگ عشایری به نسل جدید مؤثر دانست و گفت: اگر نتوانیم فرهنگ روستا و عشایر را به نسل جوان منتقل کنیم، بخشی از این میراث ارزشمند به مرور فراموش خواهد شد.

عباس‌زاده، افزود: مدارس می‌توانند با برگزاری برنامه‌های فرهنگی، معرفی آداب و رسوم محلی، بازدید از مناطق عشایری و استفاده از ظرفیت دانش‌آموزان، نقش مهمی در این زمینه داشته باشند.

وی بیان کرد: رسانه‌ها نیز باید زندگی عشایر، تولیدات، صنایع دستی، نان‌ها و غذاهای محلی و ظرفیت‌های فرهنگی این جامعه را به مردم معرفی کنند.

عشایر؛ ذخایر انقلاب هستند

امام جمعه ریگان با تأکید بر جایگاه عشایر در انقلاب اسلامی اظهار کرد: عشایر ما علاوه بر ظرفیت فرهنگی و اقتصادی، یک سرمایه اجتماعی و انقلابی هستند.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره عشایر به عنوان «ذخایر انقلاب» گفت: این تعبیر نشان‌دهنده جایگاه مهم جامعه عشایری در کشور است. عشایر در مقاطع مختلف انقلاب و دوران دفاع مقدس در صحنه حضور داشته‌اند و روحیه ایثار، مقاومت، دین‌باوری و استقلال‌طلبی در میان آنان پررنگ بوده است.

عباس‌زاده، افزود: عشایر ریگان نیز به واسطه حضور در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور، شناخت عمیقی از جغرافیای منطقه دارند و در کنار فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای جامعه محسوب می‌شوند.

ضرورت توجه بیشتر مسئولان به مناطق عشایری

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به نیازهای عشایر ریگان گفت: جامعه عشایری برای ادامه زندگی و تولید نیازمند خدمات مناسب و زیرساخت‌های لازم است و باید مسائل و مشکلات این مناطق با جدیت دنبال شود.

امام جمعه ریگان خاطرنشان کرد: دسترسی به آب، راه، امکانات بهداشتی و آموزشی و سایر خدمات مورد نیاز، از موضوعاتی است که باید در برنامه‌ریزی‌های شهرستان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حمایت از عشایر در حقیقت حمایت از تولید، فرهنگ و هویت بومی شهرستان است و هر اقدامی که موجب تقویت زندگی عشایری شود، در نهایت به تقویت اقتصاد و فرهنگ منطقه کمک خواهد کرد.

فرهنگ عشایری ریگان باید برای آینده حفظ شود

عباس‌زاده، گفت: عشایر ریگان یک سرمایه بزرگ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و انقلابی هستند و باید این ظرفیت به درستی شناخته و معرفی شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم با همکاری مسئولان، رسانه‌ها و مردم، زمینه‌ای فراهم شود تا فرهنگ غنی عشایری، نان‌ها و غذاهای محلی، صنایع دستی، آداب و رسوم و سبک زندگی این عزیزان برای نسل‌های آینده حفظ شود.

امام جمعه ریگان ضمن قدردانی از عشایر غیور شهرستان گفت: عشایر با زندگی ساده و اصیل خود، تولید و تلاش و پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی، الگویی ارزشمند برای جامعه هستند و شایسته بهترین حمایت‌ها و خدمات هستند.