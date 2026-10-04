به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری شامگاه یکشنبه در دیدار با سردار الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، اظهار کرد: مجموعه انتظامی استان با تلاش‌های شبانه‌روزی خود نقش مهمی در حفظ نظم عمومی، تأمین امنیت و صیانت از آرامش جامعه ایفا می‌کند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی انتظامی و تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: استمرار آرامش و امنیت در جامعه حاصل مسئولیت‌پذیری، مجاهدت و حضور مستمر نیروهای انتظامی در عرصه‌های مختلف است و این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.

بازرس‌کل استان کردستان با بیان اینکه امنیت از الزامات اساسی پیشرفت جامعه است، عنوان کرد: زمانی می‌توان در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به اهداف تعیین‌شده دست یافت که بستر لازم برای فعالیت و زندگی مردم در فضایی امن و با ثبات فراهم باشد.

حیدری ادامه داد: تقویت امنیت پایدار تنها بر عهده یک دستگاه نیست و تحقق آن به همکاری مجموعه‌های مختلف، هماهنگی دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم نیاز دارد.

تأکید بر نقش مردم در پیشگیری

وی با اشاره به رویکردهای جدید سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت و پیشگیری گفت: افزایش آگاهی عمومی و فراهم‌کردن زمینه مشارکت مردم در فرآیندهای نظارتی از موضوعات مهمی است که می‌تواند در شناسایی و پیشگیری از سوءجریان‌ها و آسیب‌ها مؤثر واقع شود.

بازرس‌کل استان کردستان و رئیس شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی استان خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری آگاهانه مردم و افزایش شناخت جامعه نسبت به حقوق و وظایف خود، ظرفیت مهمی برای پیشگیری از برخی مشکلات و ارتقای سلامت اداری محسوب می‌شود.

حیدری با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌های مسئول افزود: بازرسی‌کل استان در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی خود، تعامل با مجموعه انتظامی را برای صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از آسیب‌ها و کمک به ارتقای سلامت اداری دنبال می‌کند.

نظارت موجب ارتقای عملکرد دستگاه‌ها است

در ادامه این دیدار، سردار الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، نیز با قدردانی از حضور بازرس‌کل استان و هیئت همراه اظهار کرد: نظارت و بازرسی نقش مهمی در ارتقای سلامت اداری، اصلاح فرآیندها و افزایش کیفیت عملکرد دستگاه‌ها دارد.

وی افزود: اقدامات بازرسی‌کل استان در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در شرایط خاص و دوران جنگی کشور، قابل توجه بوده و آثار آن در بخش‌های مختلف استان مشاهده می‌شود.

فرمانده انتظامی استان کردستان بر ضرورت استمرار تعامل میان دو مجموعه تأکید کرد و گفت: مجموعه بازرسی‌کل استان را همراه و پشتیبان دستگاه انتظامی در مسیر انجام مأموریت‌ها می‌دانیم و تقویت همکاری‌های مشترک می‌تواند به اجرای بهتر مسئولیت‌ها کمک کند.

سردار الهی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این تعامل و هم‌افزایی، زمینه برای تقویت امنیت پایدار، ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و تسهیل ارائه خدمات به مردم استان بیش از پیش فراهم شود.