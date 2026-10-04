امام جمعه بوشهر: خدمات پزشکی و مدیریت تردد زائران حج تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌ بوشهری یکشنبه شب در دیدار با بازرسان حج و زیارت کشور و سرپرست حج و زیارت استان بوشهر، اظهار کرد: فضای حاکم بر حج و زیارت استان آرام و مناسب است و گلایه قابل توجهی از سوی مردم گزارش نشده است.

وی افزود: کاروان‌های زیارتی استان نیز مورد رضایت زائران هستند و مردم از عملکرد مدیران، خادمان و روحانیون کاروان‌ها رضایت دارند که این وضعیت باید حفظ و تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به برخی کاستی‌ها در سفر حج، بر تقویت خدمات پزشکی و دارویی تأکید کرد و گفت: با توجه به سن بالای بسیاری از حجاج و وجود بیماری‌های مزمن، دسترسی آنان به دارو و خدمات درمانی، به‌ویژه در عرفات و محل انجام مناسک، باید تقویت شود.

وی ادامه داد: پیش از اعزام نیز باید وضعیت سلامت زائران بررسی و آموزش‌های لازم درباره بیماری‌های شایع و واکسن‌های ضروری ارائه شود.

آیت‌الله صفایی‌بوشهری تغذیه را از دیگر موضوعات مهم دانست و خواستار تناسب برنامه غذایی با سن و شرایط جسمی زائران شد.

وی همچنین با اشاره به دشواری تردد در مسیر رمی جمرات، گفت: فاصله زیاد، گرمای هوا، کمبود آب و نبود راهنمایی کافی، به‌ویژه برای سالمندان و بیماران، مشکلاتی ایجاد می‌کند و باید برای رفت‌وبرگشت زائران تدابیر دقیق‌تری اتخاذ شود.

وی استفاده مناسب از هتل‌های نزدیک مسیر جمرات، ایجاد سازوکار ارتباطی میان مدیران کاروان‌ها و نیروهای امنیتی عربستان و پیش‌بینی سنگ برای رمی جمرات را از راهکارهای ساده اما مؤثر دانست.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان تأکید کرد: مناسک باید با آرامش و متناسب با توان جسمی زائران انجام شود تا فشار و خستگی موجب آسیب به آنان نشود.