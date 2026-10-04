واکنش قطر و اردن به آغاز عملیات رژیم صهونیستی در «خط سوفا ۵۳» سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، قطر و اردن در واکنش به ازسرگیری فعالیت نیروهای رژیم صهیونیستی در مسیر موسوم به «خط سوفا ۵۳» در استان قنیطره سوریه، خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف اقدامات اسرائیل شدند.

وزارت خارجه قطر با تاکید بر حمایت کامل دوحه از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه، اعلام کرد اقدامات رژیم صهیونیستی تهدیدی جدی علیه امنیت منطقه به شمار می‌رود.

«فؤاد المجالی» سخنگوی وزارت خارجه اردن نیز مخالفت قاطع خود را با اقدامات رژیم صهیونیستی اعلام کرد و آن را مغایر با منشور سازمان ملل متحد و تعهدات این رژیم بر اساس توافقنامه سال ۱۹۷۴ دانست.

مسیر «خط سوفا ۵۳» در جنوب حومه قنیطره قرار دارد و یکی از مسیرهای ارتباطی میان چند منطقه به شمار می‌رود.

وزارت خارجه رژیم جولانی رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه نیز پیشتر ازسرگیری عملیات در این مسیر را محکوم کرده و آن را نقض توافقنامه منع درگیری سال ۱۹۷۴ و قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی دانسته بود.