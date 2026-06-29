جنوب سوریه؛ از جولان اسرائیل زیر نگاه جولانی تا واکنش دوحه و ریاض

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: اقدامات بی ثبات کننده رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه ادامه دارد و این تحرکات شامل؛ پیشروی های مکرر زمینی در استان های درعا و قنیطره در جنوب سوریه، ایجاد ایست و بازرسی ها و تفتیش غیرنظامیان است که نقض آشکار توافقنامه آتش بس سال ۱۹۷۴ و قوانین بین المللی است.

در جدیدترین تحول، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با حملات توپخانه‌ای و شلیک رگبار از بالگردهای نظامی، روستای «عابدین» و حومه آن را در ریف غربی درعا هدف قرار دادند که این اقدام موجی از ترس و حرکت محدود آوارگان به سمت مناطق مجاور را به همراه داشته است. گزارش‌های رسیده از جنوب سوریه حاکی از آن است که ارتش رژیم صهیونیستی روستای «عابدین» و مناطق اطراف آن را واقع در ریف غربی درعا زیر آتش توپخانه و رگبار بالگردهای خود گرفت.

همزمان با این حملات، جنگنده‌ها و بالگردهای اسرائیلی همچنان به پروازهای گشت‌زنی خود بر فراز آسمان ریف درعا و قنیطره ادامه دادند. بر اساس گزارش‌های اولیه، این حملات خسارات مادی به اراضی کشاورزی وارد کرده اما تلفات جانی بر جای نگذاشته است.

ماجرا تشدید حملات رژیم صهیونیستی چیست؟

این تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که روز یکشنبه، خودروهای نظامی ارتش اسرائیل از سمت پادگان «الجزیره» وارد روستای عابدین شدند. در پی این اقدام، ساکنان محلی برای جلوگیری از پیشروی بیشتر نظامیان اسرائیلی، راه‌های منتهی به روستا را با سنگ مسدود کردند. ارتش اسرائیل نیز پیش از عقب‌نشینی، به سمت اهالی شلیک و منورهایی را در آسمان منطقه «حوض الیرموک» روشن کرد.

نظامیان اسرائیلی همچنین پس از برپایی چادرهایی در ساعات اولیه بامداد یکشنبه در تپه «المغر» واقع در غرب روستای عابدین، از این منطقه عقب‌نشینی کردند.

آوارگی ساکنان جنوب سوریه بر اثر حملات اسرائیل

احمد الهاجر از مقامات محلی در جنوب سوریه تصریح کرد: این گلوله باران‌ها و حملات تلفات انسانی نداشته، اما باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و جابجایی محدود ساکنان به سمت شهرک‌های همجوار شده است. تیم‌های امدادی با وجود پرواز پهپادهای اسرائیلی، مشغول اسکان و تامین نیازهای خانواده‌های آواره هستند.

انفعال حاکمان دمشق و دست به دامان جامعه جهانی شدن

وزارت خارجه سوریه تجاوزهای رژیم صهیونیستی و یورش‌‎های آن به خاک سوریه در استان‌های القنیطره و درعا و هدف قرار دادن این منطقه با توپخانه را محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی آن و نقض جدید حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل و توافقنامه ۱۹۴۷ به شمار آورد.

این وزارتخانه همچنین افزود که تداوم این اقدامات خصمانه تلاش‌های جاری برای تحکیم امنیت و ثبات را تضعیف می‌کند و به رنج غیرنظامیان مناطق مورد هدف می‌افزاید و هشداری برای تنش و تشدید آن در منطقه است.

وزارت خارجه سوریه در ادامه از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستار شد تا مسئولیت‌های خود را به عهده بگیرند و احترام به توافقنامه مذکور که موجب حفظ حاکمیت سوریه و تمامیت ارضی آن می‌شود را تضمین کنند.

قطر: این اقدامات تشدید تنش در منطقه را همراه خواهد داشت

اداره رسانه و ارتباطات وزارت امور خارجه دولت قطر با انتشار بیانیه‌ای، نفوذ و پیشروی نظامیان اشغالگر اسرائیلی به استان‌های قنیطره و درعا در سوریه و همچنین حملات توپخانه‌ای همراه آن به چندین منطقه را به شدت محکوم کرد و آن را نقض فاحش حاکمیت سوریه و سرپیچی آشکار از قوانین بین‌المللی و حقوق بشردوستانه برشمرد.

وزارت امور خارجه قطر در این بیانیه هشدار داد: تداوم این دست تجاوزهای خطرناک از سوی اسرائیل، موجب تشدید تنش‌ها در منطقه خواهد شد و تمامی تلاش‌های صورت‌گرفته برای تقویت امنیت و ثبات را با چالش جدی مواجه‌ می‌کند و از بین می‌برد.

در ادامه این بیانیه، وزارت خارجه قطر از جامعه بین‌المللی خواست تا به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل نماید و با مهار و بازدارندگی در برابر اسرائیل، این رژیم را ملزم به پایبندی به قوانین بین‌المللی کند و به خاطر جنایات و تجاوزهای مکررش مورد بازخواست و پاسخگویی قرار دهد.

در پایان، این وزارتخانه بر همبستگی کامل و مجدد دولت قطر با دولت و ملت سوریه، تاکید کرد و بار دیگر بر موضع ثابت دوحه در حمایت از حاکمیت، یکپارچگی، تمامیت ارضی سوریه و هر آنچه که امنیت، آرامش و ثبات را برای ملت برادر سوریه به ارمغان می‌آورد، پافشاری کرد.

عربستان محکوم کرد

عربستان سعودی ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه سوریه را محکوم کرد.

وزارت خارجه عربستان سعودی در بیانیه ای اعلام کرد: ما حملات توپخانه ای اسرائیل به قنیطره و درعا را محکوم می کنیم. ما تداوم اقدامات نقض کننده اشغالگران اسرائیلی در منطقه را محکوم می کنیم. ما بار دیگر حمایت خود را از حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه اعلام می کنیم.

ابوعبیده: تجاوز به سوریه امتداد پروژه «اسرائیل بزرگ» است

گردان‌های شهید عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیه‌ای از مردم سوریه که در روستای عابدین در جنوب این کشور در برابر نیروهای اشغالگر صهیونیست ایستادگی کردند، تمجید کرد.

ابوعبیده سخنگوی قسام در پیامی در تلگرام تاکید کرد: به قهرمانان ملت برادر سوریه که با ابزارهای ساده خود برای مقابله با نیروهای اشغالگر در روستای عابدین در جنوب سوریه به پا خاستند، درود می‌فرستیم؛ مردمی که تسلیم‌پذیری یا پذیرش تجاوز و اشغال سرزمینشان از سوی صهیونیست‌ها را رد کردند.

وی در ادامه با هشدار نسبت به اهداف پشت‌پرده این تحرکات افزود: تجاوزگری صهیونیست‌ها به سوریه، امتداد همان تجاوز به فلسطین، لبنان و دیگر ملت‌های امت اسلام است و این یک تلاش آشکار برای پیاده‌سازی پروژه خبیثانه به اصطلاح «اسرائیل بزرگ» و تحمیل واقعیت‌های جدید به قیمت نابودی ملت‌ها و کشورهای ماست.

سخنگوی گردان‌های عزالدین القسام در پایان خطاب به جهان اسلام تاکید کرد: بر امت ما با تمامی ملت‌ها و طوایفش واجب است که این توهم و خرافه صهیونیستی را در نطفه خفه کنند و پیش از آنکه کار از کار بگذرد، این پروژه را به شکست بکشانند.

ترکیه: حملات اسرائیل جان و مال مردم سوریه را نادیده می گیرد

وزارت امور خارجه ترکیه امروز دوشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: حملات اسرائیل به قنیطره و درعا سوریه را به شدت محکوم می‌کنیم. این حملات نقض تمامیت ارضی، وحدت و حاکمیت سوریه به شمار می اید. حملات اسرائیل که جان و مال مردم سوریه را نادیده می‌گیرد، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و توافق‌نامه‌ ۱۹۷۴ است.