تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ارتش رژیم صهیونیستی تحرکاتش در جنوب سوریه را تصویر کشیدند.

ارتش اشغالگر ویدئویی از تحرکات نظامیانش در جنوب سوریه منتشر کرد.

این در حالی است ارتش رژیم صهیونیستی روزانه به مناطق مختلف جنوب سوریه به ویژه قنیطره یورش می برد.

اشغالگران رژیم صهیونیستی همچنان به حملات خود به خاک سوریه ادامه می‌دهند که نقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل است. سوریه این حملات را محکوم می‌کند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که موضع قاطعی برای توقف آنها اتخاذ کند.

رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.