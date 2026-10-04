https://mehrnews.com/x3df8c ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ کد مطلب 6968005 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۷ میدانداری مردم خمین در شب ۲۱۸ تجدیدعهد با آرمانهای انقلاب خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در دویست و هجدهمین شب تجدیدعهد با آرمانهای انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6968005 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید روایت شب ۲۱۸ کردکوی؛ وقتی حضور ادامه یک مسیر میشود برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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