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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳

اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید

اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید

خمین- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۷۰ را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6919736

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