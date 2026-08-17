https://mehrnews.com/x3cQ37 ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ کد مطلب 6919736 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱:۰۳ اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید خمین- در این ویدئو اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبر معظم انقلاب در ایستگاه ۱۷۰ را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6919736 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم دیار آفتاب در یکصد و شصت ونهمین شب دیار آفتاب؛ ۱۸۹ شب تجدید بیعت با ولایت در اوج اقتدار میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و نودمین شب قرار عاشقی ۱۹۰ شب حماسه و ایستادگی مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۹۱ شب از تجدید عهد مردم خمین با رهبر معظم انقلاب گذشت یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری ۱۷۲ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در بیعت با رهبری حضور با شکوه مردم اراک در یکصد و هفتاد و دومین شب بیعت با رهبری شکوه حضور مردم دیار آفتاب در صد و هفتاد و سومین شب قرار عاشقی یکصد و هفتاد و سومین شب بیعت مردم محلات با رهبر معظم انقلاب ۱۷۴ شب از حضور پرشور مردم دیار آفتاب در بیعت با رهبر معظم انقلاب گذشت میدانداری مردم خمین در یکصد و هفتاد و چهارمین شب حمایت از ولایت فقیه تجدید بیعت مردم دیار آفتاب در صد و هفتاد و پنجمین شب حماسه تداوم تجمعات پرشور مردم خمین در ۱۷۵ شب مقاومت و ایستادگی ۱۷۶ شب از تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب گذشت شکوه حضور مردم دیار آفتاب در شب صد و هفتاد و هفتم ۱۷۷ شب مقاومت و ایستادگی ساوجیها در حمایت از ولایت فقیه شکوه حضور مردم اراک در تجدبد بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۸ رسید میدانداری مردم خمین در یکصدو هفتاد و هشتمین شب حمایت از ولایت فقیه شکوه حضور بانوان ساوجی در حمایت از ولایت فقیه در شب ۱۷۹ یکصد و هشتادمین شب بیعت مردم خمین با رهبر معظم انقلاب روایت ۱۸۱ شب وفاداری مردم دیار آفتاب شکوه حضور مردم محلات در یکصد و هشتاد و یکمین شب شب ۱۸۲؛ جلوهای از وحدت و همدلی مردم اراک در شب میلاد پیامبر رحمت اجتماع مردم خمین؛ تجلی بیعت با رهبری در شب میلاد پیامیر( ص) تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه ۱۸۳ رسید ۱۸۴ شب حماسه، عهد مردم دیار آفتاب با ولایت فقیه ناگسستنی است حضور باشکوه مردم خمین در صد و هشتاد و چهارمین شب بیعت با رهبری میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتاد و پنجمین قرار عاشقی ۱۸۵ شب از اجتماع پرشور مردم خمین در تجدید بیعت با رهبر انقلاب گذشت تجدید پیمان حماسی مردم مرکزی در یکصد و هشتاد و هفتمین شب وفاداری میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصد و هشتاد و هشتمین شب قرار عاشقی شکوه حضور مردم خمین در یکصد و شصت و نهمین شب بیعت با رهبری میدانداری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۹۴ رسید میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصدونود و پنجمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر انقلاب ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد ۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۹۹ شب ایستادگی بر عهد؛ جلوه کمنظیر وفاداری مردم محلات به نظام اسلامی ۱۶۸ شب عهد و پیمان؛ زمانی که دیار آفتاب در برابر ولایت سر فرود آورد میدانداری ساوجیها در صد و هفتادویکمین شب حمایت از ولایت فقیه اجتماع مردم خمین در یکصد و نود و سومین شب تجدید بیعت با رهبر انقلاب اقتدار و وحدت مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۸۸ رسید ۱۷۹ شب ایستادگی و حماسه مردم اراک در تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب ۱۹۴ شب ایستادگی در دیار آفتاب؛ تجدید بیعت مقتدرانه مردم با رهبری طنین ولایتمداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمانهای رهبر معظم انقلاب برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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