https://mehrnews.com/x3d2cR ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۶ کد مطلب 6941773 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۶ یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری ساوه- در این ویدئو یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6941773 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید اجتماع مردم خمین در یکصد و نود و سومین شب تجدید بیعت با رهبر انقلاب میدانداری مردم خمین در تجدید بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۹۴ رسید میدانداری مردم دیار آفتاب در یکصدونود و پنجمین شب بیعت با رهبر انقلاب ۱۹۵ شب مقاومت و ایستادگی مردم خمین در لبیک به فرمان رهبر انقلاب ۱۹۶ شب ایستادگی در عهد؛ تجدید پیمان مردم اراک با ولایت ادامه دارد ۱۹۹ شب ایستادگی بر عهد؛ جلوه کمنظیر وفاداری مردم محلات به نظام اسلامی ۱۹۷ شب حضور پرشور؛ تجدید بیعت مردم دیار آفتاب با رهبر انقلاب شکوه حضور مردم خمین در یکصد و نود و هفتمین شب بیعت با رهبر انقلاب صدوسی و نهمین اجتماع شبانه مردم خنداب در لبیک به فرمان رهبری در مسیر ولایت؛ ۱۹۳ شب ایستادگی و تجدید میثاق دیار آفتاب با رهبری ۲۰۰ شب عهد و پایداری؛ موج خروشان دیار آفتاب در دفاع از ولایت ۲۰۰ شب وفاداری؛ وقتی خمین در میدان ولایت حماسه آفرید ۲۰۱ شب ایستادگی؛ تجدید میثاق پرشور مردم اراک با رهبر انقلاب شکوه تجدیدعهد در خمین ؛ تداوم ۲۰۱ شب ایستادگی در مسیر ولایت تجلی دوباره پیمان؛ دویستودومین شب بیعت در قلب دیار آفتاب اجتماع شبانه ساوجیها در یکصد و بیست و ششمین شب بیعت با ولایت فقیه ۱۹۴ شب ایستادگی در دیار آفتاب؛ تجدید بیعت مقتدرانه مردم با رهبری طنین لبیک مردم خمین؛ ۱۹۶ شب وفاداری به آرمانهای رهبر معظم انقلاب طنین ولایتمداری در قلب ایران؛ ۱۹۹ شب بیعت با رهبری در دیار آفتاب برچسبها ساوه تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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