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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۵

اتحاد مردم ارومیه در دویست و هجدهمین اجتماع مقاومت ملی

اتحاد مردم ارومیه در دویست و هجدهمین اجتماع مقاومت ملی

ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و هیجدهمین اجتماع شبانه مقاومت ملی حمایت خود زا از رهبری و انقلاب اعلام کردند.

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کد مطلب 6968036

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