https://mehrnews.com/x3df8Q ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۵ کد مطلب 6968036 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲:۰۵ اتحاد مردم ارومیه در دویست و هجدهمین اجتماع مقاومت ملی ارومیه - مردم ولایی ارومیه در دویست و هیجدهمین اجتماع شبانه مقاومت ملی حمایت خود زا از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 6968036 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع حماسی مردم خورموج در شب ۲۱۸ حق شناس: فرزندان دیار میرزا نام ایران را در آسیا بلندآوازه کردند تجمع مردمان «خورشید ولایت» در شب ۲۱۸ گرگان در شب ۲۱۸؛ روایتی که هنوز ادامه دارد روایت شب ۲۱۸ کردکوی؛ وقتی حضور ادامه یک مسیر میشود ۲۱۸ شب سربلندی؛ مشق وفاداری مردم دیار آفتاب در میدان عمل چراغ اجتماعات شبانه در گالیکش همچنان روشن است برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب ارومیه
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