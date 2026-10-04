https://mehrnews.com/x3df86 ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ کد مطلب 6968000 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۸ ۲۱۸ شب سربلندی؛ مشق وفاداری مردم دیار آفتاب در میدان عمل اراک- در این ویدئو دویست و هجدهمین شب وفاداری مردم دیار آفتاب در تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6968000 کپی شد مطالب مرتبط ۲۰۰ شب ایستادگی؛میدان شهدای اراک تبلور پیوند نسلها درسایه پرچم ایران یکصدو نود و دومین اجتماع شبانه مردم ساوه در لبیک به فرمان رهبری اجتماع شبانه مردم خمین در بیعت با رهبری به ایستگاه ۱۷۰ رسید فریادهای عاشقی؛ قلب اراک در دویست و بیستمین میعادگاه ایمان تپید اتحاد مردم ارومیه در دویست و هجدهمین اجتماع مقاومت ملی ۲۱۸ شب حماسه و اقتدار مردم ولایی سلماس در خیابان روایت شب ۲۱۸ کردکوی؛ وقتی حضور ادامه یک مسیر میشود برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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