https://mehrnews.com/x3df8F ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ کد مطلب 6968027 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹ تجمع مردمان «خورشید ولایت» در شب ۲۱۸ ایرانشهر- مردم شهرستان ایرانشهر در دویست و هجدهمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع با شکوهی را برگزار کردند. دریافت 46 MB کد مطلب 6968027 کپی شد مطالب مرتبط ۱۲ پروژه سلامت در مهرستان؛ توسعه اورژانس بیمارستان امید تا ۱۰روز آینده حمله تروریستی به گشت پلیس در بمپور؛ یک مأمور به شهادت رسید گرانفروشان در ایرانشهر زیر ذرهبین دادستان؛ مردم گزارشگر گرانی باشند اسامی ۲ مأمور شهید انتظامی در حمله تروریستی بمپور اعلام شد اجتماع شبانه مردم ایرانشهر به ایستگاه ۲۱۶ رسید اتحاد مردم ارومیه در دویست و هجدهمین اجتماع مقاومت ملی ۲۱۸ شب حماسه و اقتدار مردم ولایی سلماس در خیابان نخستین تصاویر شهدای مازندرانی حمله تروریستی بمپور منتشر شد روایت شب ۲۱۸ کردکوی؛ وقتی حضور ادامه یک مسیر میشود چراغ اجتماعات شبانه در گالیکش همچنان روشن است برچسبها ایرانشهر سیستان و بلوچستان تجمع مردمی
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