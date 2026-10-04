  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۹

تجمع مردمان «خورشید ولایت» در شب ۲۱۸

تجمع مردمان «خورشید ولایت» در شب ۲۱۸

ایرانشهر- مردم شهرستان ایرانشهر در دویست و هجدهمین شب از شهادت رهبر شهید تجمع با شکوهی را برگزار کردند.

دریافت 46 MB
کد مطلب 6968027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها