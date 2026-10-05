افزایش موارد مثبت آنفلوانزا؛ آمار ۳۹ درصدی کودکان مبتلا

به گزارش خبرنگار مهر، با شروع فصل پاییز و سرد شدن هوا، بیماری های شایع واگیر نیز دوباره پیدا شدند. از سرماخوردگی گرفته تا آنفلوانزا و کووید-۱۹، در دسته بیماری‌هایی قرار دارند که واگیردار هستند. همین مسئله، اهمیت رعایت نکات بهداشت فردی و جمعی را دوچندان می نماید. به خصوص که فصل پاییز همراه با بازگشایی مدارس و دانشگاه ها است.

صفورا مرادی کوچی، متخصص اطفال، با اشاره به افزایش عفونت‌های ویروسی تنفسی در فصل پاییز گفت: با آغاز فصل پاییز، کاهش دما و بازگشایی مدارس و مهدهای کودک، موارد ابتلا به عفونت‌های ویروسی تنفسی در کودکان افزایش می‌یابد.

وی افزود: آنفلوانزا، پاراآنفلوانزا، آدنوویروس، راینوویروس، کروناویروس و RSV، از جمله ویروس‌های شایع تنفسی هستند که می‌توانند کودکان را درگیر کنند.

مرادی ادامه داد: برخی عوارض عفونت‌های ویروسی از جمله عفونت‌های تنفسی و گوش، ممکن است به درمان اختصاصی و در برخی موارد آنتی‌بیوتیک نیاز داشته باشد، اما عفونت‌های ویروسی به‌طور معمول با آنتی‌بیوتیک درمان نمی‌شوند و مصرف خودسرانه این دارو باید مورد پرهیز قرار گیرد.

این متخصص اطفال تاکید کرد: شستشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، پرهیز از حضور غیرضروری کودکان در اماکن پرتجمع و رعایت فاصله از افراد دارای علائم بیماری را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا به بیماری های واگیردار است.

بر اساس تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، تا ۱۱ مهر ۱۴۰۵، نسبت نمونه‌های مثبت کووید-۱۹ پس از رسیدن به ۱۷.۴ درصد در هفته گذشته، به ۱۳.۷ درصد کاهش یافته است؛ با این حال، این میزان همچنان بالاتر از آستانه هشدار بالا قرار دارد.

بررسی ها نشان می دهد که ۹.۳ درصد از مراجعین سرپایی، دارای علائم شبه آنفلوانزا و ۹.۷ درصد از مراجعین بستری، دارای علائم تنفسی شدید بوده اند.

همچنین، نسبت موارد مثبت آنفلوانزا به ۲.۹ درصد رسیده اما موارد مثبت کووید-۱۹ ، روند کاهشی داشته است.

این گزارش روند هفتگی شیوع علائم عفونت‌های تنفسی، تغییرات موارد مثبت کووید-۱۹ و آنفلوانزا، وضعیت گردش ویروس‌ها و تفاوت آمار در استان‌های کشور را نشان می‌دهد.

طبق داده‌های این گزارش، نسبت نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در نظام مراقبت دیده‌وری به ۲.۹ درصد رسیده و ویروس آنفلوانزای نوع B همچنان نوع غالب در گردش کشور است.

در این گزارش تأکید شده است که ۳۹.۳ درصد موارد مثبت آنفلوانز به گروه سنی کودکان تعلق داشته است که کودکان ۶ تا ۱۵ سال با ۱۷.۴ درصد، بیشترین ابتلا را داشته اند.

موارد مثبت آنفلوانزا در استان های بوشهر و فارس، بالاتر از آستانه هشدار بالا است.

کودکان ۶ ماه تا پنج سال، زنان باردار، سالمندان و افراد مبتلا به بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی، آسم و دیابت، بیماران مبتلا به سرطان، افراد تحت شیمی‌درمانی و کسانی که داروهای تضعیف‌کننده سیستم ایمنی مصرف می‌کنند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا و بروز عوارض شدید آنفلوانزا قرار دارند.