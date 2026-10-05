علوم پزشکی سمنان در زمره ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی‌پور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرد: این دانشگاه در رتبه‌بندی جهانی تایمز ۲۰۲۷ به عنوان ۸۰۰ دانشگاه برتر دنیا انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در رتبه بندی سال گذشته دانشگاه ها حضور نداشت اما امسال توانسته جایگاه خوبی را کسب کند افزود: بیانگر تغییر و بهبود جایگاه دانشگاه در شاخص‌های مورد ارزیابی این نظام رتبه‌بندی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان ادامه داد: این موفقیت محصول مجموعه‌ای از تلاش‌های مستمر اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و کارکنان دانشگاه در عرصه‌های مختلف است

رشیدی پور افزود: دانشگاه علوم پزشکی سمنان از ظرفیت ارزشمندی از اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان برخوردار است و باید با ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و هم‌افزایی این ظرفیت‌ها، مسیر توسعه علمی دانشگاه با جدیت دنبال شود

وی افزود: تقویت همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر، افزایش کیفیت و اثرگذاری تولیدات علمی و فراهم کردن زمینه برای حضور بیشتر دانشگاهیان در عرصه‌های علمی بین‌المللی، از جمله مسیرهایی است که می‌تواند به استمرار روند ارتقای جایگاه دانشگاه کمک کند.