به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اجرای ۳۵ طرح توسعه‌ای در مجموعه این دانشگاه خبر داد و ابراز کرد: رویکرد دانشگاه علوم پزشکی سمنان، توسعه خدمات و همچنین فضاهای ارائه خدمات است.

وی افزود: در راستای رویکرد توسعه زیرساخت‌های دانشگاه علوم پزشکی سمنان، طرح توسعه بیمارستان کوثر سمنان در دست اجرا قرار دارد که در فاز اول آن افرایش تخت بیمارستانی را شاهد خواهیم بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه توسعه بیمارستان امیر المومنین (ع) سمنان دیگر رویکرد توسعه‌ای ما در دانشگاه خواهد بود، گفت: اعتبارات این طرح کاملاً جذب شده و در سال آینده طرح توسعه بیمارستان به بهره برداری خواهد رسید.

رشیدی پور با بیان اینکه بهره‌برداری از دستگاه جدید آنژیوگرافی بیمارستان کوثر سمنان نیز در همین راستا انجام خواهد گرفت، ابراز کرد: بازسازی اساسی دو بیمارستان ولایت دامغان و معتمدی گرمسار دیگر طرح‌های توسعه‌ای دانشگاه محسوب می‌شوند.

وی از راه اندازی کلینیک قلب و عروق بیمارستان معتمدی گرمسار نیز خبر داد و افزود: شبانه‌روزی‌شدن کلینیک برادران رضایی دامغان برای کمک به بیمارستان ولایت در این شهرستان از دیگر رویکردهای توسعه‌ای دانشگاه علوم پزشکی سمنان خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان از توزیع داروهای تخصصی بین داروخانه‌ها نیز خبر داد و گفت: افتتاح بخش وی‌آی‌پی بیمارستان ولایت دامغان از دیگر طرح‌هایی است که در راستای توسعه ارائه خدمات در مجموعه‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان در دست اجرا قرار دارد.

رشیدی پور در ادامه از ساخت مرکز تعالی آموزش و هوش مصنوعی سمنان نیز در آینده نزدیک خبر داد و گفت: راه‌اندازی دستگاه ماموگرافی دیجیتال در بیمارستان‌های کوثر و امیرالمومنین (ع) در سمنان دیگر اقدامی است که در دستور کار قرار دارد.