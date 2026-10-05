به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قائدی صبح دوشنبه در نشست مدیران نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به جایگاه استان بوشهر در صنعت میگوی کشور اظهار کرد: بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید میگوی پرورشی کشور، ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارد و استقرار پژوهشکده میگو در استان نیز این مجموعه را به یکی از مراجع علمی و تحقیقاتی ملی صنعت میگو تبدیل کرده است.

وی افزود: فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی باید به گونه‌ای دنبال شود که نتایج آن مستقیماً در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و بتوان از ظرفیت علم و فناوری برای افزایش پایداری و بهره‌وری مزارع پرورش میگو استفاده کرد.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور با اشاره به چالش‌های صنعت پرورش میگو بیان کرد: بیماری‌های ویروسی و باکتریایی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت محسوب می‌شوند و مقابله مؤثر با آنها نیازمند توسعه تحقیقات کاربردی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان بخش تولید است.

تأکید بر تحقیقات مسئله‌محور در صنعت میگو

قائدی سازمان نظام مهندسی کشاورزی را حلقه اتصال میان بخش پژوهش و عرصه تولید دانست و گفت: این سازمان می‌تواند در انتقال یافته‌های علمی به مزارع و همچنین شناسایی مسائل و نیازهای واقعی تولیدکنندگان نقش مؤثری ایفا کند.

وی خواستار استفاده از توان کارشناسی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی در قالب طرح‌های تحقیقاتی مسئله‌محور و تقاضامحور شد و افزود: تحقیقات زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که بر اساس نیازهای واقعی صنعت تعریف و نتایج آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در عرصه تولید به کار گرفته شود.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور ادامه داد: همکاری میان پژوهشکده و سازمان نظام مهندسی می‌تواند مسیر انتقال دستاوردهای علمی و فناوری به مزارع پرورش میگو را کوتاه‌تر کند و زمینه استفاده گسترده‌تر تولیدکنندگان از ظرفیت‌های علمی موجود را فراهم آورد.

قائدی تولید مولدین میگوی عاری از بیماری خاص یا SPF و تولید پروبیوتیک‌های بومی را از جمله فعالیت‌های شاخص پژوهشکده عنوان کرد و گفت: این دستاوردها می‌تواند به عنوان پشتوانه علمی و فنی برای توسعه پایدار صنعت میگوی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه آموزش‌های تخصصی و ترویجی

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری آموزشی و ترویجی اظهار کرد: آموزش مستمر کارشناسان، بهره‌برداران و فعالان صنعت میگو یکی از الزامات افزایش بهره‌وری و کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌ها و مشکلات مدیریتی در مزارع است.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور افزود: استفاده از ظرفیت ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع الگویی پژوهشکده برای آموزش‌های عملیاتی می‌تواند به انتقال تجربه و دانش فنی به کارشناسان و تولیدکنندگان کمک کند.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مشترک، تولید محتوای ترویجی کاربردی، استفاده از ظرفیت کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی در طرح‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع الگویی پژوهشکده برای آموزش‌های عملیاتی، از محورهای اصلی همکاری میان دو مجموعه است.