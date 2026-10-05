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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

پژوهشکده میگو؛ پل علمی برای پایداری و افزایش بهره‌وری صنعت آبزی‌پروری

پژوهشکده میگو؛ پل علمی برای پایداری و افزایش بهره‌وری صنعت آبزی‌پروری

بوشهر - رئیس پژوهشکده میگوی کشور گفت: پیوند میان پژوهش‌های کاربردی و عرصه تولید می‌تواند به افزایش بهره‌وری، اشتغال‌زایی، ارزآوری و تقویت امنیت غذایی کشور منجر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قائدی صبح دوشنبه در نشست مدیران نظام مهندسی کشاورزی با اشاره به جایگاه استان بوشهر در صنعت میگوی کشور اظهار کرد: بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های اصلی تولید میگوی پرورشی کشور، ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارد و استقرار پژوهشکده میگو در استان نیز این مجموعه را به یکی از مراجع علمی و تحقیقاتی ملی صنعت میگو تبدیل کرده است.

وی افزود: فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی باید به گونه‌ای دنبال شود که نتایج آن مستقیماً در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد و بتوان از ظرفیت علم و فناوری برای افزایش پایداری و بهره‌وری مزارع پرورش میگو استفاده کرد.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور با اشاره به چالش‌های صنعت پرورش میگو بیان کرد: بیماری‌های ویروسی و باکتریایی از مهم‌ترین مشکلات این صنعت محسوب می‌شوند و مقابله مؤثر با آنها نیازمند توسعه تحقیقات کاربردی و استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان بخش تولید است.

تأکید بر تحقیقات مسئله‌محور در صنعت میگو

قائدی سازمان نظام مهندسی کشاورزی را حلقه اتصال میان بخش پژوهش و عرصه تولید دانست و گفت: این سازمان می‌تواند در انتقال یافته‌های علمی به مزارع و همچنین شناسایی مسائل و نیازهای واقعی تولیدکنندگان نقش مؤثری ایفا کند.

وی خواستار استفاده از توان کارشناسی اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی در قالب طرح‌های تحقیقاتی مسئله‌محور و تقاضامحور شد و افزود: تحقیقات زمانی می‌تواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد که بر اساس نیازهای واقعی صنعت تعریف و نتایج آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن در عرصه تولید به کار گرفته شود.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور ادامه داد: همکاری میان پژوهشکده و سازمان نظام مهندسی می‌تواند مسیر انتقال دستاوردهای علمی و فناوری به مزارع پرورش میگو را کوتاه‌تر کند و زمینه استفاده گسترده‌تر تولیدکنندگان از ظرفیت‌های علمی موجود را فراهم آورد.

قائدی تولید مولدین میگوی عاری از بیماری خاص یا SPF و تولید پروبیوتیک‌های بومی را از جمله فعالیت‌های شاخص پژوهشکده عنوان کرد و گفت: این دستاوردها می‌تواند به عنوان پشتوانه علمی و فنی برای توسعه پایدار صنعت میگوی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

توسعه آموزش‌های تخصصی و ترویجی

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای همکاری آموزشی و ترویجی اظهار کرد: آموزش مستمر کارشناسان، بهره‌برداران و فعالان صنعت میگو یکی از الزامات افزایش بهره‌وری و کاهش خسارت‌های ناشی از بیماری‌ها و مشکلات مدیریتی در مزارع است.

رئیس پژوهشکده میگوی کشور افزود: استفاده از ظرفیت ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع الگویی پژوهشکده برای آموزش‌های عملیاتی می‌تواند به انتقال تجربه و دانش فنی به کارشناسان و تولیدکنندگان کمک کند.

برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مشترک، تولید محتوای ترویجی کاربردی، استفاده از ظرفیت کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی در طرح‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ایستگاه‌های تحقیقاتی و مزارع الگویی پژوهشکده برای آموزش‌های عملیاتی، از محورهای اصلی همکاری میان دو مجموعه است.

کد مطلب 6968210

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