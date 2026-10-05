کاظمی: مدارس صدرا باید نیروهای فرهنگی و کنشگر تربیت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی در نشست هماهنگی نوجوانان فاطمی اظهار کرد: یکی از بانوان که در اوایل انقلاب به دست منافقین به سبب داشتن حجاب به شهادت رسید، شهیده زینب کمالی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این شهیده گفت: مادر زینب می‌گوید: در میان فرزندانم زینب ویژگی خاصی داشت حتی برای رفتن به مدرسه در زمان طاغوت روسری بر سر می انداخت و این کار باعث شد او را در مدرسه اُمّل خطاب کنند و پس از انقلاب نیز وقتی تلاش می‌کرد تفکر انقلاب را در مدارس ترویج کند، منافقین نتوانستند حضور و فعالیت او را تحمل کنند.

کاظمی افزود: منافقین زینب را با همان روسری که با آن رفت‌وآمد می‌کرد، در یکی از شب‌ها به شهادت رسانند، زندگی این دختر ۱۷ ساله بسیار آموزنده است و توصیه می‌کنم حتماً زندگی او را مطالعه کنید تا ببینیم یک نوجوان در آن شرایط چگونه می‌تواند به یک الگو و اسوه تبدیل شود.

وی بیان کرد: در میناب نیز شهدای کم‌نظیری داریم. باید زندگی شهدای میناب را بررسی کنیم؛ بازخوانی زندگی آنها آثار و برکات مفیدی برای نسل امروز دارد و برای به ثمر رسیدن این انقلاب شهدا بسیاری را تقدیم کرده ایم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه با اشاره به هدف برگزاری این نشست اظهار کرد: دلیل حضور ما در این نشست صرفاً یک طراحی عملیات نیست بلکه فراتر از آن است که منجر به یک تفکر باشد، باید تفکری شکل بگیرد که به «زینب کمالی» منتهی شود؛ یعنی زینب خودش به این نتیجه برسد که نام «میترا» نمی‌تواند اهداف و آرمان‌های او را نمایندگی کند.

کاظمی ادامه داد: باید شرایطی فراهم شود که زینب خودش به این نتیجه برسد که باید در مسجد فعالیت فرهنگی داشته باشد، خودش به این نتیجه برسد که باید حجابش را حفظ کند و در مسیر ارزش‌های دینی و انقلابی حرکت کند. این همان کاری است که خانواده و مادر زینب انجام دادند و او را به این نقطه رساندند.

وی با اشاره به مدارس صدرا گفت: دختران مدارس صدرا به‌خودی‌خود سرمایه‌های ارزشمندی هستند، اما باید این سرمایه را به یک جریان فعال و اثرگذار تبدیل کنیم. جمله حاج قاسم که فرمود «من آدم‌های خودم را دارم» باید برای ما تبدیل به یک نگاه تشکیلاتی شود و سبب رشد سرمایه انسانی طراز انقلاب اسلامی شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان خطاب به مسئولان مدارس صدرا گفت: شما باید ببینید چند سال است مدارس صدرا در استان فعالیت می‌کنند و با نسل‌های اولیه دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان چقدر ارتباط دارید. امروز بسیاری از آن دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل شده‌اند و برخی از آنها وارد دانشگاه و عرصه‌های مختلف اجتماعی شده‌اند. باید ارتباط با این افراد حفظ شود.

کاظمی افزود: اگر امروز سرمایه‌ای از گذشته در اختیار داریم، نباید اجازه بدهیم این سرمایه از دست برود. حتی اگر در زمان شکل‌گیری نسل‌های قبلی حضور نداشتیم، از همین امروز می‌توانیم برای فارغ‌التحصیلان برنامه داشته باشیم. باید یک شبکه ارتباطی با آنها ایجاد شود و هر چند ماه یک‌بار یا حداقل سالی یک‌بار از آنها دعوت کنیم.

وی ادامه داد: برای مثال، در ایام فاطمیه می‌توان از فارغ‌التحصیلان دعوت کرد تا در برنامه‌ها حضور پیدا کنند و به مجموعه کمک کنند. همین یک روز حضور و مشارکت می‌تواند ارتباط آنها را با مجموعه حفظ کند. این یعنی همان «آدم‌های خودمان» که در طول سال‌ها تربیت شده‌اند و می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد.