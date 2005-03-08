گروه برنامه ريزي و توسعه مدارس علوم اسلامي معاونت پژوهشي سازمان تبليغات و فعاليت در راستاي اعتلاي فرهنگ ديني جامعه

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، هدف تأسيس دبيرستانهاي صدرا، فعاليت در جهت تقويت بنيه علمي و اخلاقي ، اعتلاي فرهنگ ديني و معرفتي جامعه و همچنين رسيدن به توانمندي هاي معنوي ، يعني تربيت نخبگان و كارشناسان حوزه علوم ، معارف و تمدن اسلامي در عرصه فرهنگ ديني اعلام شده است .

مسئولان اين مدارس در تلاش هستند تا موقعيتي را فراهم آورند كه فارغ التحصيلان اين مدارس بتوانند به عنوان يك كارشناس ديني ، به خوبي پاسخگوي مسائل روز باشند .

در راستاي تحقق اين اهداف ، راه اندازي 2 دبيرستان در استانهاي هرمزگان (پسرانه) و گلستان (دخترانه) از جمله فعاليت هاي مهم اين گروه در طول سال 83 بوده است .

اجراي كارگاه آموزشي مديران مدارس صدرا در 2 مرحله با حضور مسئولين وزارت آموزش و پرورش ، برگزاري اردوي سراسري معرفت ويژه دانش آموزان مدارس صدرا و برگزاري مسابقات فرهنگي ويژه دانش آموزان مدارس صدرا نيز از ديگر برنامه هايي است كه امسال اجرا شده است .

برگزاري مسابقات كتابخواني ويژه دانش آموزان مدارس صدرا ، برگزاري مسابقات قرآن در رشته هاي حفظ و قرائت و مفاهيم قرآن كريم و انتشار سلسله جزوات آشنايي با ائمه معصومين (ع) برنامه هاي ديگري است كه از سوي گروه برنامه ريزي و توسعه مدارس علوم اسلامي (صدرا) معاونت پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي انجام شده است .

راه اندازي كتابخانه تخصصي دبيرستانهاي صدرا ، راه اندازي دارالقرآن دبيرستان هاي صدرا ، اجراي طرح مقالاتي راه اندازي سايت اينترنتي دبيرستانهاي صدرا و اجراي گام اول طرح جامع مطالعاتي دبيرستانهاي صدرا از ديگر برنامه هاي اجرا شده توسط اين گروه طي سال 83 اعلام شد.

تدوين نظام نامه و منشور مدارس صدرا شامل برنامه ريزي براي فارغ التحصيلي دانش آموزان و هدايت فارغ التحصيلان براي ادامه تحصيل آنها نيز برنامه هايي است كه گروه برنامه ريزي و توسعه مدارس علوم اسلامي (صدرا) با جديت پيگر آن بوده است .

گفتني است دوم آبان ماه 1381 مطابق با مجوز شوراي عالي آموزش و پرورش ، با تأسيس مدارس علوم اسلامي صدرا موافقت شده است و اين مدارس ، دانش آموزان داوطلب را پس از پايان دوره راهنمايي ثبت نام مي كنند .