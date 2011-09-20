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۲۹ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

اردوی کشوری رهپویان معارف اسلامی برگزار می‌شود

اردوی کشوری رهپویان معارف اسلامی برگزار می‌شود

اردوی کشوری رهپویان معارف اسلامی ویژه فارغ‌التحصیلان دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اردو با حضور بیش از 600 فارغ التحصیل دختر و پسر دبیرستانهای علوم و معارف اسلامی صدرا، از چهارم تا هشتم مهر ماه سال جاری ،در مشهد مقدس برقرار است.

جواد اصلان بیگی سرپرست معاونت فرهنگی دانش آموزی سازمان مدارس معارف اسلامی و مسئول برگزاری این اردو اظهار داشت: تا کنون چهار دوره فارغ التحصیل، از ابتدای تأسیس مدارس معارف صدرا داشته ایم و با توجه به اهمیت خروجی و برونداد این مدارس، تصمیم گرفتیم بصورت کشوری و متمرکز به جمع آوری بانک اطلاعاتی آنها پرداخته و با تشکیل جلسات منظم، ابعاد مطالعاتی و اجرایی این برنامه را با کسب نظر از مشاورین و کارشناسان طراحی و مورد بررسی قرار دهیم.

وی در رابطه با اهداف عمده سازمان مدارس معارف اسلامی برای برگزاری این اردو عنوان کرد: تکریم فارغ التحصیلان رشته و مدارس معارف، شناسایی این این فارغ التحصیلان، استفاده از توانمندی ها و برقراری ارتباط پیوسته با آنها، برنامه ریزی جهت تشکیل کانونهای فارغ التحصیلان و ارائه برنامه های فرهنگی متنوع و تشکیل کارگاهها از جمله اهدافی است که در برگزاری این اردو مد نظر قرار گرفته است .

درحال حاضر 82 دبیرستان علوم و معارف اسلامی صدرا در سطح کشور فعال است که این تعداد بیش از چهار هزار دانش آموز را تحت پوشش قرار داده است.
 

کد مطلب 1412828

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