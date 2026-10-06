پارادوومیدانی می تواند در ناگویا ٢٠ طلا بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی در تشریح آخرین وضعیت کاروان ایران برای حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا، گفت: تیم پارادوومیدانی کشورمان روز جمعه هفدهم مهرماه عازم این رقابت‌ها خواهد شد و تلاش کرده‌ایم با برگزاری اردوهای منظم، تیم را در بهترین شرایط ممکن راهی مسابقات کنیم.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی موجود در رشته پارادوومیدانی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی ما موضوع زیرساخت‌ها و به‌خصوص پیست‌های دوومیدانی است. متأسفانه پیست ورزشگاه شهید شیرودی که در اختیار ما قرار دارد، از نظر شرایط فنی برای تمرین دوندگان مناسب نیست و به همین دلیل مجبور شدیم بخشی از اردوهای خود را در مجموعه آفتاب انقلاب برگزار کنیم.

او ادامه داد: البته مجموعه آفتاب انقلاب نیز در اختیار مجموعه دیگری است و استفاده از آن با محدودیت‌هایی همراه است. واقعیت این است که برای پیشرفت پارادوومیدانی کشور نیازمند ایجاد یک پایگاه قهرمانی مناسب و اختصاصی هستیم تا بتوانیم در بخش قهرمانی و کسب مدال، در آینده بیشتر روی ورزشکاران این رشته حساب کنیم.

تیشه گران با بیان اینکه حدود ۴۵ ورزشکار دختر و پسر آماده اعزام به مسابقات هستند، خاطرنشان کرد: ورزشکاران ما در شرایط خوبی قرار دارند و آماده حضور در رقابت‌ها هستند. در دوره گذشته، کاروان ایران حدود ۴۷ مدال کسب کرد که ۲۱ مدال آن طلا بود و طبیعتاً هدف ما این است که در این دوره نیز عملکرد موفقی داشته باشیم.

وی افزود: شرایط این دوره نسبت به دوره گذشته دشوارتر شده است. ژاپن در دوره قبل از نظر تیمی سوم شد و ایران جایگاه دوم را به دست آورد، اما در این دوره میزبان تغییراتی در رشته‌ها و مواد مسابقات ایجاد کرده و برخی از رشته‌هایی که برای ما مدال‌آور بودند، حذف شده‌اند.

سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی اظهار کرد: در پارادوومیدانی نیز به دلیل ادغام کلاس‌ها، شرایط برای ما سخت‌تر شده است. برای مثال، اگر در دوره گذشته شش ورزشکار را به عنوان مدعی طلا در نظر گرفته بودیم، اکنون شرایط به گونه‌ای است که تنها سه نفر از آنها شانس کسب مدال طلا دارند و سه نفر دیگر باید برای مدال نقره رقابت کنند.

وی با تأکید بر اینکه دشوارتر شدن شرایط به معنای ضعف ورزشکاران ایران نیست، گفت: نمی‌خواهم این تصور ایجاد شود که ورزشکاران ما ضعیف شده‌اند. اتفاقاً بچه‌ها نسبت به دوره گذشته بسیار بهتر شده‌اند و قطعاً عملکرد موفق‌تری خواهند داشت. در حال حاضر روحیه ورزشکاران بسیار خوب است و من شرایط روحی تیم را بهتر از دوره گذشته ارزیابی می‌کنم.

تیشه گران تصریح کرد: با وجود مشکلات و شرایط سختی که در ماه‌های اخیر به وجود آمد، برنامه‌های آماده‌سازی تیم را متوقف نکردیم. با توجه به تأکید وزیر ورزش و جوانان، اردوها حتی در شرایط دشوار نیز در محل‌های امن و استان‌های مناسب ادامه پیدا کرد و خوشبختانه در این زمینه با مشکل خاصی مواجه نشدیم.

وی همچنین از حمایت‌های کمیته ملی پارالمپیک تقدیر کرد و گفت: جا دارد از کمیته ملی پارالمپیک تشکر کنم که در این مدت حمایت‌های خوبی از تیم داشتند.

امیدواریم کاروان با موفقیت راهی مسابقات شود و با دست پر به کشور بازگردد.

وی درباره شرایط رقابت با تیم میزبان نیز اظهار کرد: کشور میزبان تلاش می‌کند نسبت به دوره گذشته تعداد مدال‌های خود را افزایش دهد و پس از چین به جایگاه دوم برسد. این موضوع در کنار تغییراتی که در رشته‌ها، مواد مسابقات و کلاس‌بندی‌ها ایجاد شده، شرایط رقابت را برای ما دشوارتر کرده است.

وی در پایان گفت: نمی‌توانم درباره تعداد دقیق مدال‌ها پیش‌بینی داشته باشم، اما امیدواریم تعداد مدال‌های ما، به‌خصوص مدال‌های طلا، نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا کند. خوشبختانه روحیه ورزشکاران بسیار خوب است و با توجه به شرایطی که داریم، امیدواریم این تیم که نخستین حضور خود را با ساختار جدید فدراسیون تجربه می‌کند، بتواند عملکرد قابل قبولی داشته باشد و موفقیت‌های خوبی برای ورزش ایران به دست آورد.