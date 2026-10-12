پارادوومیدانی در ناگویا؛ از کارنامه طلایی گذشته تا وعده ۲۰ طلا

به گزارش خبرنگار مهر، پارا دوومیدانی سال‌ هاست که یکی از ارکان اصلی مدال‌ آوری ورزش ایران در بازی‌ های پارا آسیایی به شمار می‌ رود؛ رشته‌ ای که به واسطه تنوع ماده‌ های رقابتی و توانایی ورزشکارانش در کسب مدال‌ های متعدد، همواره سهم قابل توجهی در موفقیت کاروان ایران داشته است. حالا در آستانه بازی‌ های پاراآسیایی ۲۰۲۶، بار دیگر نگاه‌ ها به این رشته دوخته شده؛ رشته‌ ای که تنها نیم سال از حضورش زیر «چتر مستقل» یک فدراسیون می گذرد اما قرار است با ۴۴ ورزشکار در ناگویا حاضر شود و مانند همیشه نقشی مهم در «کارنامه مدالی» ایران ایفا کند.

از اهمیت این نقش کلیدی همین بس که مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون پارا دوومیدانی از هدف‌ گذاری کسب ۲۰ مدال طلا در ناگویا صحبت کرده است؛ هدفی که به گفته او با وجود ادغام برخی کلاس بندی ها، با توجه به آمادگی بالای برخی ورزشکاران و حضور برخی از آنها در ۲ ماده از مسابقات، قابل دستیابی به نظر می‌ رسد. این اظهار نظر، از یک سو موید ظرفیت بالای پارادوومیدانی به عنوان «ستون مدال آوری» کاروان ایران در ناگویا است اما از طرفی انتظارات از نمایندگان ایران را افزایش می‌دهد و در عین حال، ضرورت بررسی پشتوانه‌های فنی چنین پیش‌بینی‌ای را نیز مطرح می‌کند.

نگاهی به کارنامه پارادوومیدانی ایران در ادوار گذشته بازی‌ های پاراآسیایی نشان می‌ دهد که این رشته در ۴ دوره برگزارشده، مجموعا ۸۳ مدال طلا برای ورزش توان یابان ایران کسب کرده است. بهترین عملکرد طلایی پارادوومیدانی ایران در این بازی ها به بازی های ۲۰۱۸ جاکارتا باز می‌گردد؛ جایی که ملی‌ پوشان پارا دوومیدانی ۲۷ مدال طلا کسب کردند. در بازی های ۲۰۲۲ هانگژو هم نتیجه رقابت ورزشکاران اعزامی این رشته ۲۱ مدال طلا بود. حالا هدف‌ گذاری کسب ۲۰ طلا در ناگویا، در شرایطی مطرح شده که ۴۴ ورزشکار قرار است نماینده ایران باشند؛ هدفی که ارزیابی دقیق آن نیازمند بررسی رکوردهای ملی‌پوشان و وضعیت رقبای آسیایی است.

بدون تردید، حضور ورزشکاران توانمند و امکان رقابت در بیش از یک ماده می‌ تواند فرصت‌ های مدال‌ آوری را افزایش دهد اما در ورزش قهرمانی، آمادگی مطلوب به‌ تنهایی تضمین‌کننده کسب مدال طلا نیست. سطح رقابت با حریفان آسیایی، رکورد های ثبت‌ شده، شرایط روز مسابقه و آمادگی جسمانی و ذهنی ورزشکاران، همگی در تعیین سرنوشت مدال‌ ها نقش دارند.

همچنین تعداد ۴۴ ورزشکار اعزامی را نیز باید در کنار گستردگی ماده‌ های رقابتی و کلاس‌ های مختلف مسابقات ارزیابی کرد. به طور حتم فدراسیون پارادوومیدانی با بررسی وضعیت ورزشکاران اعزامی به ناگویا ولحاظ کردن شاخص های روشن مانند رکوردهای فصل، نتایج رقابت های درون اردویی و تدارکاتی و مقایسه عملکرد ورزشکاران نسبت به رقبای آسیایی، به چنان تصویری از مدال آوری شان رسیده که ۲۰ مدال طلا در ظرفیت این تیم می بیند.

در هر صورت با پیشینه ای که پارادوومیدانی ایران در مدال آوری در بازی های آسیایی دارد، امروز خیلی از نگاه ها به نمایندگان این رشته در ناگویا دوخته شده است؛ ورزشکارانی که علاوه بر تلاش برای ثبت بهترین عملکرد فردی، می‌توانند سهم مهمی در موفقیت مجموع کاروان کشور داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی ۴ دوره حضور کاروان ورزش ایران در ادوار مختلف بازی های پاراآسیایی، پارادوومیدانی موفق به کسب مجموع ۲۳۸ مدال شامل ۸۳ طلا شده است.

آمار مدال های پارادوومیدانی ایران در ادوار مختلف بازی های پاراآسیایی به این شرح است: