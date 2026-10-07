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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

برنز تیم ۴ در ۴۰۰ متر ایران در قهرمانی دوومیدانی ناشنوایان آسیا

برنز تیم ۴ در ۴۰۰ متر ایران در قهرمانی دوومیدانی ناشنوایان آسیا

دومین روز مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا برای تیم کشورمان با دستیابی تیم ۴ در ۴۰۰ متر به مدال برنز ادامه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه پنانگ مالزی رقابت ورزشکاران در ماده ۴ در ۴۰۰ متر نیز برگزار شد.

تیم کشورمان در این رقابت با ترکیب علی علیزاده، مهران سرافراز، مهدی وحیدیان و محمدمهدی زارع در میدان حاضر شد که توانست با حدنصاب ۳:۳۰.۴۷ دقیقه به مدال برنز دست یابد.

تا به اینجای مسابقات دوومیدانی قهرمانی ناشنوایان آسیا به جز مدال برنز تیم ۴ در ۴۰۰ متر تیم ملی کشورمان توسط علی علیزاده به مدال نقره دوی ۱۵۰۰ متر و طلای ۸۰۰ متر، هاشم یادگاری به مدال برنز دوی ۱۰۰ متر و پرش طول، امیرحسین زارع به مدال طلای پرتاب دیسک و یاشار وقار به مدال طلای دوی ۱۱۰ متر با مانع نیز دست یافته است.

کد مطلب 6970829

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