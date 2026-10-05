پنجمین هیئت استانی پارادوومیدانی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان با حضور مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون، فولادی مدیرکل ورزش و جوانان استان، منعم مشاور امور استان ها و اعضای مجمع برگزار شد.
مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی استان هرمزگان به عنوان پنجمین مجمع هیأت های استانی برگزار و در پایان مجید رجبی با کسب ۱۴ رای اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیأت پارادوومیدانی استان هرمزگان انتخاب شد.
با تشکیل مجمع انتخاباتی برای هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان، پنجمین هیئت استانی این رشته به صورت رسمی تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان با حضور مهران تیشهگران سرپرست فدراسیون، فولادی مدیرکل ورزش و جوانان استان، منعم مشاور امور استان ها و اعضای مجمع برگزار شد.
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