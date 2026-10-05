پنجمین هیئت استانی پارادوومیدانی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت پارادوومیدانی استان هرمزگان با حضور مهران تیشه‌گران سرپرست فدراسیون، فولادی مدیرکل ورزش و جوانان استان، منعم مشاور امور استان ها و اعضای مجمع برگزار شد.



مجمع انتخاباتی هیأت پارادوومیدانی استان هرمزگان به عنوان پنجمین مجمع هیأت های استانی برگزار و در پایان مجید رجبی با کسب ۱۴ رای اعضای مجمع، به عنوان رئیس هیأت پارادوومیدانی استان هرمزگان انتخاب شد.