به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، همزمان با افتتاح دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر این دانشگاه، از دستاورد دانشجویان و فارغ التحصیلان این دانشکده در زمینه طراحی و توسعه یک ربات پاسخ‌گو رونمایی شد.

این ربات با هدف پاسخ‌گویی به پرسش‌های دانشجویان و تسهیل دسترسی آنان به اطلاعات مورد نیاز طراحی و توسعه یافته است.

این دستاورد توسط جمعی از دانشجویان دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر دانشگاه علم و فرهنگ طراحی شده و نمونه‌ای از ظرفیت علمی، خلاقیت و توانمندی دانشجویان در به‌کارگیری فناوری‌های نوین برای رفع نیازهای دانشگاهی به شمار می‌رود.

طراحی این ربات را می‌توان گامی عملی در مسیر استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای بهبود خدمات دانشجویی و تسهیل فرایند دسترسی به اطلاعات در محیط دانشگاه دانست.