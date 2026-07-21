به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، شورای دانشگاه علم و فرهنگ با رأی قاطع، تأسیس دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر را به تصویب رساند. این دانشکده با هدف توسعه آموزش، پژوهش و نوآوری در حوزه‌های راهبردی هوش مصنوعی، علوم داده و فناوری‌های رایانشی و با اتکا به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

دانشگاه علم و فرهنگ با بیش از سه دهه سابقه در آموزش رشته‌های کامپیوتر، یکی از دانشگاه‌های پیشرو کشور در این حوزه به شمار می‌رود. گروه کامپیوتر این دانشگاه فعالیت خود را از سال ۱۳۷۳ با راه‌اندازی رشته مهندسی کامپیوتر آغاز کرد و در ادامه با توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی، به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های آموزشی دانشگاه تبدیل شد.

در حال حاضر بیش از یک‌هزار دانشجو در مقاطع مختلف رشته‌های حوزه کامپیوتر در دانشگاه علم و فرهنگ مشغول به تحصیل هستند. همچنین بیشترین تعداد دانشجویان بین‌المللی این دانشگاه نیز در رشته‌های این دانشکده تحصیل می‌کنند که نشان‌دهنده جایگاه علمی و جذابیت بین‌المللی این مجموعه آموزشی است.

بر اساس مصوبه شورای دانشگاه، تمامی رشته‌های مرتبط که پیش از این در دانشکده فنی و مهندسی ارائه می‌شد، به دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر منتقل خواهد شد. همچنین توسعه رشته‌های جدید و انتقال سایر رشته‌های مرتبط با فناوری‌های رایانشی و هوش مصنوعی نیز در برنامه‌های آتی دانشگاه قرار دارد.

رشته‌های دایر در دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر عبارت‌اند از:کارشناسی مهندسی کامپیوتر- کارشناسی علوم کامپیوتر- مهندسی حرفه‌ای کامپیوتر (نرم‌افزار) - کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار) - کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش تجارت الکترونیک) - کارشناسی ارشد علوم داده- کارشناسی ارشد هوش مصنوعی- دکتری مهندسی کامپیوتر.

این دانشکده با بهره‌مندی از اعضای هیأت علمی مجرب، استادان مدعو برجسته و همچنین استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی جهاد دانشگاهی، از پشتوانه‌ای ارزشمند برای توسعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه برخوردار است. مرکز راهبری پژوهش و پیشرفت هوش مصنوعی جهاد دانشگاهی، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی و سایر پژوهشگاه‌ها و پژوهشکده‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و علوم رایانه، از مهم‌ترین ظرفیت‌هایی هستند که این دانشکده در مسیر توسعه خود از آن‌ها بهره خواهد گرفت.

از دیگر ظرفیت‌های شاخص دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر می‌توان به انتشار «نشریه بین‌المللی وب‌پژوهی» با رتبه «الف» کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین برگزاری کنفرانس بین‌المللی وب‌پژوهی با سابقه ۱۲ سال نمایه‌سازی متوالی در IEEE اشاره کرد که بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی و دانشجویان فراهم کرده است.

تأسیس دانشکده هوش مصنوعی و کامپیوتر، در راستای راهبردهای دانشگاه علم و فرهنگ برای تقویت آموزش‌های نوین، توسعه پژوهش‌های مرزدانش، تربیت نیروی انسانی متخصص و ایفای نقش مؤثرتر در زیست‌بوم فناوری، نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان کشور صورت گرفته و گامی مهم در ارتقای جایگاه علمی این دانشگاه در حوزه فناوری‌های پیشرفته محسوب می‌شود.