به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح دوشنبه در جمع در مدرسه شهید صباغ روستای دارابکلا برگزار شد، اظهار کرد: امنیت از نیازهای اساسی جامعه است و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت آن باید از دوران کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی افزود: معلمان در کنار آموزش مباحث علمی، نقش مهمی در آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم اجتماعی از جمله امنیت، قانون و مسئولیت‌پذیری دارند و لازم است جایگاه و مأموریت‌های نیروی انتظامی برای نسل جدید به زبان قابل فهم تبیین شود.

فرماندار میاندورود ادامه داد: دانش‌آموزان باید بدانند حضور پلیس در جامعه تنها به برقراری نظم محدود نمی‌شود، بلکه تأمین امنیت، ایجاد آرامش و ارائه خدمات به مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های نیروهای انتظامی است.

بابایی لولتی تصریح کرد: آگاهی نسل نوجوان و جوان از وظایف پلیس می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، تقویت قانون‌مداری و مشارکت بیشتر شهروندان در حفظ نظم و امنیت اجتماعی منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: تربیت نسلی آگاه، قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر نیازمند همکاری خانواده‌ها، مدارس و مجموعه انتظامی است و هر یک از این بخش‌ها در شکل‌گیری نگرش صحیح دانش‌آموزان نسبت به امنیت و قانون نقش مؤثری دارند.

فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه امنیت باید از سنین پایین آغاز شود تا دانش‌آموزان با شناخت درست از مسئولیت‌های اجتماعی، در آینده نیز به عنوان شهروندانی قانون‌مدار و مسئول در جامعه ایفای نقش کنند.