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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

نقش مدارس در ترویج فرهنگ امنیت و قانون‌مداری مهم است

نقش مدارس در ترویج فرهنگ امنیت و قانون‌مداری مهم است

میاندورود- فرماندار میاندورود بر ضرورت آشنایی دانش‌آموزان با وظایف و مأموریت‌های پلیس تأکید کرد و گفت: مدارس می‌توانند با آموزش صحیح، زمینه تقویت فرهنگ قانون‌مداری را فراهم کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی صبح دوشنبه در جمع در مدرسه شهید صباغ روستای دارابکلا برگزار شد، اظهار کرد: امنیت از نیازهای اساسی جامعه است و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت آن باید از دوران کودکی و نوجوانی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در فرهنگ‌سازی افزود: معلمان در کنار آموزش مباحث علمی، نقش مهمی در آشنایی دانش‌آموزان با مفاهیم اجتماعی از جمله امنیت، قانون و مسئولیت‌پذیری دارند و لازم است جایگاه و مأموریت‌های نیروی انتظامی برای نسل جدید به زبان قابل فهم تبیین شود.

فرماندار میاندورود ادامه داد: دانش‌آموزان باید بدانند حضور پلیس در جامعه تنها به برقراری نظم محدود نمی‌شود، بلکه تأمین امنیت، ایجاد آرامش و ارائه خدمات به مردم از مهم‌ترین مأموریت‌های نیروهای انتظامی است.

بابایی لولتی تصریح کرد: آگاهی نسل نوجوان و جوان از وظایف پلیس می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی، تقویت قانون‌مداری و مشارکت بیشتر شهروندان در حفظ نظم و امنیت اجتماعی منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های مختلف در این زمینه گفت: تربیت نسلی آگاه، قانون‌مدار و مسئولیت‌پذیر نیازمند همکاری خانواده‌ها، مدارس و مجموعه انتظامی است و هر یک از این بخش‌ها در شکل‌گیری نگرش صحیح دانش‌آموزان نسبت به امنیت و قانون نقش مؤثری دارند.

فرماندار میاندورود خاطرنشان کرد: فرهنگ‌سازی در حوزه امنیت باید از سنین پایین آغاز شود تا دانش‌آموزان با شناخت درست از مسئولیت‌های اجتماعی، در آینده نیز به عنوان شهروندانی قانون‌مدار و مسئول در جامعه ایفای نقش کنند.

کد مطلب 6968379

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