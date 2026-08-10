به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بابایی لولتی عصر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: خبرنگاران راویان حقیقت و از عوامل مهم در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی در جامعه هستند.
وی افزود: امیدآفرینی، ایجاد نشاط اجتماعی، بیان واقعیتها، افزایش آگاهی عمومی، نقد دلسوزانه و رعایت اخلاق حرفهای از مهمترین وظایف خبرنگاران بهویژه در شرایط دشوار کشور است.
فرماندار میاندورود با بیان اینکه اعتماد عمومی یکی از سرمایههای ارزشمند کشور در برابر تهدیدها و چالشها به شمار میرود، تصریح کرد: اصحاب رسانه با تلاش و مجاهدت در عرصه اطلاعرسانی و آگاهیبخشی، نقش مهمی در حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی دارند.
بابایی لولتی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و طبیعی میاندورود گفت: این شهرستان از توانمندیهای قابل توجهی در بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری برخوردار است و وجود جنگلهای انبوه هیرکانی در منطقه کوهدشت و مناطق ساحلی گهرباران از دیگر ظرفیتهای مهم شهرستان محسوب میشود.
وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت رسانهها برای معرفی فرصتهای موجود، بیان واقعیتها و شناسایی چالشها و مشکلات شهرستان میتواند زمینهساز تصمیمگیری بهتر و حرکت سریعتر در مسیر توسعه باشد و این روند مورد حمایت مدیریت شهرستان قرار دارد.
نماینده عالی دولت در میاندورود همچنین با اشاره به ضرورت حفظ انسجام و همافزایی در کشور، اظهار کرد: امروز رفع مشکلات مردم، کاهش موانع و تقویت ظرفیتهای داخلی از مهمترین دغدغههای مسئولان است و عبور از شرایط دشوار نیازمند همراهی و مشارکت همه بخشهاست.
بابایی لولتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند توسعه مازندران، نقش استاندار استان را در پیگیری طرحهای توسعهای و تکمیل پروژههای نیمهتمام مهم دانست و گفت: تدوین نقشه راه توسعه و پیگیری مستمر برای به سرانجام رساندن پروژههای نیمهتمام، از اقدامات مؤثر در مسیر پیشرفت استان است.
وی خاطرنشان کرد: ظرفیتهای موجود در شهرستان میاندورود میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و توسعه متوازن منطقه باشد و در این مسیر، استفاده از توان رسانهها برای معرفی فرصتها و مطالبهگری درباره مسائل و نیازهای شهرستان ضروری است.
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