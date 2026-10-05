تورم کالاهای وارداتی در بهار ۱۴۰۵ به ۱۵۹ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و همچنین یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، از تمامی کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و بر اساس طبقه‌بندی نظام هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالاها (HS) به دست آمده است.

نتایج این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ۱۴۰۵ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است؛ بنابراین، نتایج اعلام‌شده مقدماتی است و استفاده از آن‌ها باید با ملاحظه انجام شود.

پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ۱۴۰۵ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص قیمت کالاهای وارداتی نیز از سوی مرکز آمار ایران بازنگری خواهد شد و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر می‌شود.

شاخص قیمت کل

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی به ۳۸۵۳.۰ رسید که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۵۵.۱ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۱۴۶.۳ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱۵۹.۴ درصد افزایش داشته است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۲۰۳.۲ بود که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۹ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۲۷.۲ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۵.۱ درصد افزایش داشته است.

تورم فصلی

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۵۵.۱ درصد بوده است. در این فصل، بیشترین تورم فصلی با ۷۳.۵ درصد مربوط به گروه «چوب و اشیای چوبی و...» و کمترین تورم فصلی با صفر درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و...» بوده است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۹.۹ درصد بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۱۴۶.۳ درصد بوده است. در این فصل، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۱۶۵.۳ درصد مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و...» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۰.۰۴ درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و...» بوده است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۲۷.۲ درصد بوده است.

تورم سالانه

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۱۵۹.۴ درصد بوده است. در این فصل، بیشترین تورم سالانه با ۱۸۱.۶ درصد مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی و...» و کمترین تورم سالانه با ۹.۸ درصد مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده و...» بوده است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۵.۱ درصد بوده است.

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