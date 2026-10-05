جهش ۹۱ درصدی تورم کالاهای صادراتی در بهار ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و همچنین یکی از عوامل تعیین‌کننده رابطه مبادله است و تغییرات آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، از تمامی کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ۱۴۰۰ (سال پایه) استفاده شده است. اطلاعات مورد استفاده در این طرح از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و بر اساس طبقه‌بندی نظام هماهنگ‌شده توصیف و کدگذاری کالاها (HS) به دست آمده است.

نتایج این طرح در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ۱۴۰۵ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی ایران استفاده شده است؛ بنابراین، نتایج اعلام‌شده مقدماتی است و استفاده از آن‌ها باید با ملاحظه انجام شود.

پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ۱۴۰۵ از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز از سوی مرکز آمار ایران بازنگری خواهد شد و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر می‌شود.

شاخص قیمت کل

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی به ۶۰۶.۸ رسید که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۷.۲ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۹۱.۱ درصد و در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۶۲.۱ درصد افزایش داشته است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، شاخص قیمت کل کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری برابر با ۱۰۷.۰ بود که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲.۲ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۱.۹ درصد افزایش داشته است. این شاخص در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۱.۳ درصد کاهش داشته است.

تورم فصلی

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۱۷.۲ درصد بوده است. در این فصل، بیشترین تورم فصلی با ۲۸.۴ درصد مربوط به گروه «محصولات صنایع شیمیایی و...» و کمترین تورم فصلی با صفر درصد مربوط به گروه «اشیای هنری و...» بوده است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۲.۲ درصد بوده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۹۱.۱ درصد بوده است. در این فصل، بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۱۱۸.۲ درصد مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و...» و کمترین تورم نقطه‌به‌نقطه با ۰.۴ درصد مربوط به گروه «اشیای هنری و...» بوده است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه‌به‌نقطه) ۱.۹ درصد بوده است.

تورم سالانه

ریالی: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶۲.۱ درصد بوده است. در این فصل، بیشترین تورم سالانه با ۹۷.۳ درصد مربوط به گروه «چوب و اشیای چوبی و...» و کمترین تورم سالانه با ۰.۱ درصد مربوط به گروه «اشیای هنری و...» بوده است.

دلاری: در فصل بهار ۱۴۰۵، درصد تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی ۱.۳ درصد بوده است.

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