به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در همایش سکوهای اینترنتی که صبح امروز دوشنبه ۱۳ مهر برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تحول در نظام تنظیم‌گری گفت: همگرایی محتوا، خدمات و زیرساخت در فضای مجازی، نیازمند شکل‌گیری نظام تنظیم‌گری همگرا و متناسب با تحولات این حوزه است.

وی در همایش سکوهای اینترنتی اظهار کرد: فضای مجازی یک فرصت بزرگ برای بهبود دسترسی مردم، شفافیت بازار و تسهیل فرایندهای اقتصادی ایجاد کرده است، اما بهره‌گیری از این فرصت نیازمند تغییر در شیوه‌های مدیریتی و تنظیم‌گری است.

آقامیری افزود: در فضای مجازی، محتوا، خدمات و زیرساخت با یکدیگر همگرا شده‌اند، در حالی که در نظام سنتی این حوزه‌ها از یکدیگر تفکیک شده بودند؛ بنابراین تنظیم‌گری سنتی دیگر نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی این شرایط باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: تنظیم‌گری سنتی در برابر این تحولات با دو رویکرد مواجه است؛ یا با سخت‌گیری و رویکرد سنتی با کسب‌وکارها برخورد کند که می‌تواند به آنها آسیب بزند، یا با تساهل بیش از اندازه عمل کند که خطر «تسخیر تنظیم‌گر» و از بین رفتن وظایف حاکمیتی در حوزه‌هایی مانند امنیت و حریم خصوصی را به دنبال دارد.

وی با اشاره به گسترش کاربردهای هوش مصنوعی گفت: امروز هوش مصنوعی در حوزه‌های آموزش، سلامت، تولید محتوا و بسیاری از بخش‌های دیگر وارد شده است و دستگاه‌های مختلف با آن درگیر هستند؛ بنابراین باید از هم‌اکنون درباره نحوه تنظیم‌گری این حوزه‌ها تصمیم‌گیری و این تغییر را مدیریت کنیم.

ضرورت تجمیع فرایند تنظیم‌گری

آقامیری با تأکید بر ضرورت تجمیع و همگرایی فرایندهای تنظیم‌گری گفت: همان‌طور که سطوح مختلف فضای مجازی با یکدیگر همگرا شده‌اند، تنظیم‌گری نیز باید همگرا شود. مقاومت دستگاه‌ها و تنظیم‌گران سنتی در برابر این تغییر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌رو است.

وی افزود: کسب‌وکارها نیز با این پرسش مواجه هستند که چگونه باید با ذی‌نفعان و دستگاه‌های مختلف تعامل کنند تا هم ملاحظات مردم و هم ملاحظات کسب‌وکارها رعایت شود.

رویکرد اقتصادی به امنیت سایبری آغاز شده است

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه امنیت سایبری گفت: حدود دو سال است که رویکرد اقتصادی به مسئله امنیت در کشور آغاز شده و در این مسیر، پلیس فتا یکی از مجموعه‌های پیشرو بوده است.

وی بیمه سایبری را یکی از محورهای این رویکرد دانست و گفت: مصوبات مربوط به بیمه سایبری نهایی شده و تعامل با صنعت بیمه نیز شکل گرفته است. با توسعه این روند، می‌توان ظرفیت ارزیاب‌ها، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات امنیتی و کاربران امنیت را در بخش خصوصی و دولتی تقویت کرد.

آقامیری همچنین به اجرای برنامه‌های «باگ‌بانتی» اشاره کرد و افزود: پلیس فتا سال گذشته نخستین نمونه این برنامه را اجرا کرد و امسال نیز برای دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف برنامه‌هایی در این زمینه پیش‌بینی شده است. این اقدام می‌تواند زمینه ورود فعال‌تر متخصصان کشور به حوزه امنیت سایبری را فراهم کند.

رتبه‌بندی امنیتی سکوها به اطلاع مردم می‌رسد

رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رتبه‌بندی امنیتی سکوها را سومین محور این برنامه عنوان کرد و گفت: نخستین مجموعه در حوزه پیام‌رسان‌ها هفته گذشته رتبه‌بندی شد و پس از تکمیل فرایند رقابت و اصلاحات، نتایج رتبه‌بندی در آینده نزدیک به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

وی افزود: این رتبه‌بندی می‌تواند فضای رقابت در حوزه امنیت را تقویت و انتخاب آگاهانه مردم را تسهیل کند؛ به‌گونه‌ای که کاربران بدانند اطلاعات شخصی و دارایی‌های خود را با چه سطحی از ریسک در اختیار هر سکو قرار می‌دهند.

آقامیری تأکید کرد: با شکل‌گیری این نظام، مردم می‌توانند به‌عنوان ناظر در حوزه امنیت نقش داشته باشند و اصحاب رسانه نیز امکان پیگیری شفاف‌تر موضوعات را خواهند داشت.

ضرورت توسعه کاربران امنیت برای حفاظت از اطلاعات مردم

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: امیدواریم در کنار دستگاه‌های هماهنگ‌کننده، به‌تدریج کاربران امنیت شکل بگیرند و به‌عنوان بازوهای توانمند حاکمیت در بخش‌های مختلف به حفظ بهتر امنیت و اطلاعات مردم کمک کنند.

آقامیری خاطرنشان کرد: اطلاعات مردم بخشی از حریم خصوصی آنهاست و هرگونه انتشار یا تخریب اطلاعات، آسیب مستقیمی به مردم وارد می‌کند؛ بنابراین باید تلاش کنیم وضعیت امنیت اطلاعات در کشور به شکل محسوسی ارتقا پیدا کند.

مهار بخش قابل توجهی از حملات سایبری در جنگ اخیر

دبیر شورای عالی فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات بین‌المللی و حملات سایبری گفت: همزمان با آغاز جنگ تحمیلی سوم، حملات سایبری علیه کشور نیز از همان ساعات اولیه آغاز شد.

وی افزود: با تلاش متخصصان، دستگاه هماهنگ‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها، بخش قابل توجهی از این محملات مهار شد، هرچند در چند مورد نیز مهاجمان موفق به ایجاد آسیب شدند.

آقامیری تأکید کرد: تجربه این دوره نشان داد که همکاری میان دستگاه‌های حاکمیتی، متخصصان و کسب‌وکارهای فضای مجازی نقش مهمی در ارتقای تاب‌آوری سایبری کشور دارد.

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات سایبری در جریان جنگ اخیر، اظهار کرد: از نخستین لحظات حمله دشمن، حملات سایبری نیز علیه کشور آغاز شد که بخش قابل توجهی از آنها با همکاری متخصصان، دستگاه هماهنگ‌کننده، دستگاه‌های اجرایی و کسب‌وکارها مهار شد.



وی افزود: در چند مورد نیز مهاجمان موفق به ایجاد اختلال شدند، اما تلاش اصلی این بود که خدمات مورد نیاز مردم متوقف نشود و کمترین آسیب و نگرانی به مردم منتقل شود.

از کار انداختن پایانه‌های استارلینک

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: ایران برای اولین بار توانست با موفقیت پایانه‌های استارلینک را در جریانات دی ماه سال گذشته از کار بیندازد.



وی افزود:رسانه‌های غربی در همان مقطع جریان دی ماه هم خبر موفقیت ایران و اجرای عملیات از کار انداختن پایانه‌های استارلینک را تایید کرده‌اند. آن عملیات فنی و مهم که کاملا موفق بود، یکی از ابزارهای ماست و ابزارهای دیگری هم برای مقابله با استارلینک در اختیار دارد.



آقامیری با اشاره به موضوع اینترنت ماهواره‌ای و استارلینک نیز گفت: کشور از نظر فنی برای مواجهه با تهدیدات احتمالی آمادگی لازم را دارد و فناوری‌های مورد نیاز در این حوزه توسعه یافته است.



وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران در مقطعی توانست به‌صورت مدیریت‌شده پایانه‌های استارلینک را از کار بیندازد و فناوری‌های دیگری نیز برای شناسایی و جلوگیری از فعالیت این پایانه‌ها در اختیار کشور قرار دارد.