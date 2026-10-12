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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

وزیر کشور عازم جمهوری آذربایجان شد

وزیر کشور عازم جمهوری آذربایجان شد

وزیر کشور به دعوت رسمی همتای آذربایجانی، برای دیدار با مقامات این کشور عازم باکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور به دعوت رسمی همتای آذربایجانی، برای دیدار با مقامات این کشور عازم باکو شد.

دیدار و گفتگو با ولایت عیوض‌اف وزیر کشور و برخی دیگر از مقامات جمهوری آذربایجان از برنامه‌های سفر دکتر مومنی به این کشور است.

وزیر کشور را در این سفر ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، امامی یگانه استاندار اردبیل، حق‌شناس استاندار گیلان، رضازاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، خواجه‌نژاد مشاور وزیر و رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و جواهری مشاور وزیر و رئیس امور بین‌الملل وزارت کشور همراهی می‌کنند.

کد مطلب 6968396

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