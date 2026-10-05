آقا براری: مشکلات کارگران و واحدهای تولیدی سمنان، میدانی پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری صبح دوشنبه در جلسه بررسی مسائل کارگری با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای وضعیت‌های مختلف باید از هم‌اکنون انجام شود و دستگاه‌های اجرایی استان ضمن حفظ آمادگی، امور جاری، تولید و خدمت‌رسانی را با جدیت دنبال کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی و کارگری افزود: فرمانداران باید جلسات شهرستانی را منظم برگزار و با حضور در شرکت‌ها و کارخانه‌ها، مسائل و نیازهای کارگران و واحدهای تولیدی را از نزدیک بررسی کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان ادامه داد: موضوعاتی که در سطح شهرستان قابل حل است باید در همان سطح پیگیری شود و موارد نیازمند حمایت استانی نیز برای تصمیم‌گیری به استان منتقل شود تا روند رسیدگی با سرعت بیشتری انجام گیرد.

آقابراری با اشاره به اهمیت تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی تصریح کرد: در مواردی که رفع مشکلات نیازمند هماهنگی با دستگاه‌های ملی است، پیگیری‌های لازم از وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و مصوبات و دستورالعمل های ابلاغی نیز منظم در اختیار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی همچنین بر تقویت ارتباط با تشکل‌های صنفی و کارگری تأکید کرد و افزود: جلسات منظم با تشکل‌های کارگری باید برگزار شود تا وضعیت محیط‌های کار، مطالبات و مشکلات جامعه کارگری دقیق بررسی و پیگیری شود.

معاون استاندار سمنان در ادامه به مشکلات برخی معادن در حوزه حمل‌ونقل مواد ناریه اشاره کرد و اظهار داشت: معادنی که به دلیل شرایط موجود با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه هستند، باید مسائل خود را به‌ طور مشخص اعلام کنند تا با هماهنگی دستگاه‌های مسئول، امکان انتقال مواد مورد نیاز و ادامه فعالیت آنها در چارچوب ضوابط فراهم شود.

آقابراری با تأکید بر ضرورت جلوگیری از وقفه در فعالیت معادن زغال‌سنگ و سایر واحدهای مرتبط اضافه کرد: حفظ روند تولید و اشتغال و جلوگیری از ایجاد مشکل برای کارگران باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین مسائل مربوط به خدمات درمانی و بیمه‌ای کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و خاطر نشان کرد: موضوع خدمات بیمارستانی به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی، پوشش بیمه‌ای افراد دارای ناشنوایی و مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان باید با جدیت پیگیری و در مصوبات جلسه درج شود.