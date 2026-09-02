حقوق و مطالبات کارگران در قراردادهای پیمانکاری مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیرانوند ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون کارگری شهرستان نهاوند با تاکید بر ضرورت صیانت از حقوق کارگران، گفت: مدیران دستگاههای اجرایی باید بهصورت مستمر وضعیت زیرمجموعههای خود را رصد کرده و نسبت به مطالبات کارگران، وضعیت بیمه، اشتغال و نحوه فعالیت واحدها اشراف کامل داشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاهها خود را موظف بدانند از حقوق و مطالبات کارگران دفاع کنند و پیگیری لازم برای پرداخت مطالبات آنها در بازه زمانی تعیینشده انجام شود.
فرماندار نهاوند با تاکید بر ضرورت رصد مستمر وضعیت واحدهای تولیدی و کارگری افزود: مدیران نباید فقط به آمارهای اداری اکتفا کنند بلکه باید اطلاعات دقیق مجموعههای زیرمجموعه خود را دریافت و بهصورت میدانی وضعیت آنها را مورد بررسی قرار دهند و مدیران باید مطلع باشند که واحدها چه میزان مطالبه دارند، وضعیت بیمه نیروها چگونه است و در شرایط ناترازی انرژی با چه مشکلاتی مواجه هستند.
وی ادامه داد: پرداخت بهموقع مطالبات کارگران و صیانت از اشتغال باید در اولویت دستگاهها باشد و در شرایط حساس فعلی هیچ واحد تولیدی نباید بدون هماهنگی و مجوز اقداماتی انجام دهد که موجب ایجاد مشکل برای نیروی کار یا تولید شود.
بیرانوند با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط میان مدیران و کارگران گفت: مدیران باید ارتباط نزدیکتری با کارگران داشته باشند و حتی در محیط کار و کنار آنها حضور پیدا کنند چراکه اگر به هر دلیل امکان پرداخت فوری برخی مطالبات وجود ندارد حداقل باید ارتباط و اطلاعرسانی مناسب برقرار باشد تا کارگران در جریان مسائل قرار گیرند.
وی افزود: کارگر و کارفرما مکمل یکدیگر هستند و هر ۲ برای استمرار تولید و فعالیت اقتصادی به یکدیگر نیاز دارند بنابراین باید از شکلگیری دو قطبی میان کارگر و کارفرما جلوگیری شود و مشکلات از مسیر گفتوگو و پیگیری قانونی حلوفصل شود.
فرماندار نهاوند همچنین بر ضرورت رصد مسائل کارگری پیش از تبدیل شدن آنها به بحران تاکید کرد و گفت: اگر یک مطالبه یا نگرانی در مراحل اولیه مدیریت شود از تبدیل شدن آن به بحران جلوگیری خواهد شدو انتظار ما این است که مدیران واحدهای تولیدی پیش از آنکه کارگران برای حل مشکلات خود به دستگاههای مختلف مراجعه کنند مسائل را در مجموعه خود شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.
وی با اشاره به نقش دستگاههای امنیتی و قضایی در مدیریت مسائل اجتماعی اظهار کرد: از همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی در شناسایی و کنترل چالشها تشکر میکنیم اما بهتر است مدیران دستگاهها خودشان مسائل را پیش از رسیدن به این مرحله مدیریت کنند.
بیرانوند در ادامه با تاکید بر ضرورت توجه به مسائل حقوقی دستگاهها گفت: مدیران و مسئولان حقوقی باید نسبت به قراردادهای کاری و الزامات قانونی اشراف داشته باشند و در پروندههای مطرحشده در مراجع قضایی و هیئتهای تشخیص و حل اختلاف از حقوق دستگاه خود دفاع کنند.
وی افزود: آموزش مدیران، مسئولان مالی و کارشناسان حقوقی دستگاهها درباره قوانین کار و قراردادها میتواند از بسیاری از اختلافات و تشکیل پروندههای کارگری جلوگیری کند و هزینههای ناشی از آرای حقوقی را کاهش دهد.
فرماندار نهاوند همچنین خواستار کنترل دقیق قراردادهای پیمانکاری شد و گفت: در قراردادهای پیمانکاری باید حقوق و مطالبات کارگران بهصورت دقیق مورد توجه قرار گیرد تا با تغییر پیمانکار، کارگران با مشکلات و مطالبات معوق مواجه نشوند.
بیرانوند در پایان با تاکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، کارگران و کارفرمایان گفت: هدف این است که ضمن پاسخگویی به مطالبات جامعه کارگری و حمایت از اشتغال اجازه ندهیم مشکلات کوچک به حاشیه و بحران تبدیل شوند و با مدیریت بهموقع مسائل در همان مراحل اولیه حلوفصل شود.
نظر شما