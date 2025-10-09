تعیین سقف حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان در مسیر اصلاحات است

به گزارش خبرنگار مهر علی بابایی کارنامه بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با تشکلهای کارگری و بازنشستگی گفت:این فرصت مناسبی است تا با استفاده از ظرفیتهای استان به نفع جامعه هدف بهزیستی و کارگران گامهای مؤثری برداریم.
وی تأکید کرد: بدون حمایت از کارگران و اقشار تولیدی پیشرفت پایدار کشور ممکن نخواهد بود و افزود:معیشت، امنیت شغلی و کرامت انسانی کارگران از اولویتهای مجلس است که تحقق آن نیازمند همکاری مستمر بین دولت، مجلس و تشکلهای کارگری میباشد.
بابایی کارنامی درباره اصلاحات در قوانین تأمین اجتماعی بیان کرد: کمیسیون اجتماعی در جلسات متعدد تلاش کرده تا حقوق و شرایط کارگران به ویژه کارگران ساختمانی و رانندگان را بهبود بخشد.
وی درباره تعیین سقف حقوق و بیمه کارگران ساختمانی و رانندگان اظهار داشت: تعیین سقف حقوق و بیمه این گروهها در دستور کار کمیسیون قرار دارد و توافقات جدیدی به زودی با انجمنهای کارگری مربوطه انجام خواهد شد تا وضعیت بیمه و شرایط کاری این افراد بهبود یابد.
وی همچنین از اصلاح ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی خبر داد که به مسائل بیمهای و حقوقی کارگران و بازنشستگان مربوط میشود و افزود: این اصلاحات باعث کاهش مشکلات این اقشار خواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره چالشهای بودجهای و محدودیتهای اقتصادی گفت:با توجه به وضعیت مالی کشور، اصلاحات باید به صورت تدریجی و با دقت انجام شود تا از بروز اثرات منفی جلوگیری شود. انتظارها بالا است اما واقعیتهای اقتصادی باید در تصمیمگیریها مد نظر قرار گیرد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد:توجه ویژهای به بیمه کارگران ساختمانی، رانندگان تاکسی و فعالان حوزه پلتفرمها شده و مجلس در حال پیگیری اجرای کامل و شفاف این موضوع است.
وی در پایان تصریح کرد:کمیسیون اجتماعی عزم خود را جزم کرده تا با همکاری دولت و تشکلها اصلاحات مستمری در صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی ایجاد کند تا شرایط معیشتی کارگران و بازنشستگان بهبود یافته و عدالت اجتماعی محقق شود.
